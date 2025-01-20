فريق إشراف الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد منشآت الهيئة في أبو خليفة (صور)

أجرى فريق الإشراف بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية جولة تفقدية شامـلة على منشآت الهيئة فى نطاق أبو خليفة، بطريق بورسعيد.

تفقد وحدات طب الأسرة

شملت الجولة تفقد منشآت وحدات طب الأسرة « أبو طفيلة، وحدة طب أسرة الكيلو 11، وحـدة الروضـة، وحـدة والرياح»، ومستشفى الطوارى بأبو خليفة في الإسماعيلية للجراحات الدقيقة والمتخصصة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وترأس الجولة الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، يرافقه مديرو وأعضاء الإدارات، ورؤساء الأقسام .

تفقد جميع الأقسام

قام الفريق بزيارة جميع الأقسام داخل المنشآت التابعة لفرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية، بما في ذلك عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الصيدليات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية

بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية والتطعيمات، ومتابعة الأطفال الأصحاء، والشئون الإدارية، والدعم المعنوى، كما تم استطلاع آراء المنتفعين حول جودة الخدمات المقدمة، وتفقد نظام التسجيل الإلكتروني ومراجعة صيانة التجهيزات، وآلية عمل المطالبات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تقييم مؤشرات الأداء

شملت الجولة أيضًا تقييم مؤشـرات الأداء ومراجعة استبيانات رضا المنتفعين ومبادرات التثقيف الدوائي والتوعية الصحية، كما تم التأكيد على مدى تطبيق سياسات الجودة والحوكمة ومكافحة العدوى.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعـزيـــز مستوى الرعاية المقدمة للمنتفعين في المنطقة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

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