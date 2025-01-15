الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وذلك قبيل انطلاق الامتحانات بالأسبوع المقبل. 
 

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الاجتماع على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملية الامتحانات.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مسؤوليات رؤساء اللجان 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أن المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الامتحان تبدأ من سير العمل داخل اللجنة بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى نهايته. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

منع استخدام الهاتف المحمول 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين الخاصة باعمال الامتحانات وهي منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل المشاركين فى أعمال الامتحانات أو الطلاب، والتأكيد على غلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميًا.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

انعقاد غرفة العمليات 

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، والتي سوف يتم من خلالها التواصل الفوري مع غرف العمليات لضمان سرعة التعامل مع أى مشكلة تواجه انضباط سير الامتحانات. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر .

 

 

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