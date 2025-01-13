الإثنين 13 يناير 2025
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وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات النقل (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية
وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات النقل

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية، اليوم الاثنين لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل. 
 

وكيل تعليم الإسماعيلية: لا توجد شكاوى من الامتحانات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول

تفقد لجان مدارس إدارة شمال التعليمية 

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لجان مدارس عاطف بركات الابتدائية  باجمالي الطلاب المتقدمون للإمتحان من الصف الثالث للسادس ٧٦٥  موزعين على ١٧ لجنة امتحانية، ومدرسة السادات الثانوية العسكرية باجمالى الطلاب ٧٤٠ موزعين على ٣٨ لجنة،  ومدرسة الشهيد محمد الاتربي الاعدادية بنين باجمالى ٣٨٨ طالب موزعين عل ١٩ لجنة امتحانية. 

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أبرز المرافقون لوكيل الوزار  

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمود الكيلانى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام   وأحمد سيف مدير أمن المديرية،  وأسامه سيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية.
 

طلاب يؤدون امتحانات المهارات المهنية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية 

حيث أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان مادة الرياضيات،  والصف الرابع الابتدائي مادة المهارات المهنية، والصف الخامس مادة العلوم، والصف السادس مادة اللغة الإنجليزية.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

طلاب مراحل النقل الإعدادية يؤدون الامتحانات 

فيما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية،  والصف الثانى الاعدادي امتحان مادة الهندسة، وفى المرحلة الثانوية يؤدى طلاب الصف الأول والثانى الثانوى امتحان مادة الرياضيات وفقا للجدول المعلن . 

 

التزام داخل اللجان الامتحانية 

واطمان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على أن جميع اللجان تشهد الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

منع أجهزة المحمول داخل اللجان 

و شدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجان وجميع الطلاب بعدم اصطحاب  أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان .
 

ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم،  واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بتطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعات للمدارس طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للتأكد من الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات .

 

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