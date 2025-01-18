السبت 18 يناير 2025
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حوادث

نيابة الكسب غير المشروع تحقق مع متهمين بارتكاب جرائم غسيل أموال

تحقيق
تحقيق

تواصل النيابة العامة  اليوم السبت، التحقيق مع 4 أفراد بتشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.

وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.

وكانت المحكمة أمرت بمصادرة المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن:

- كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والآيس.

- مبالغ مالية قاربت 7 ملايين جنيه بالعملات المصرية والأجنبية.

- سلاحين ناريين وفردين خرطوش وطبنجة صوت هواتف محمولة.

- وسيارتين دفع رباعى وسيارتين جامبو ودرجتين بخارجتين.

وتبين قيام المتهمين بشراء 3 محلات فى الساحل الشمالى ومدينة أكتوبر وعقارين.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة البحرية تمكنت من ضبط المتهمين بعد اتخاذهم مزرعة مستأجرة على الطريق الصحراوى القاهرة – الإسكندرية مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى توزيع المخدرات.

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النيابة العامة المواد المخدرة الطريق مصر إسكندرية الصحراوى المخدرات

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