تعرض طالب في الصف الثالث الإعدادي لإصابة في وجهه ، جراء مشاجرة مع زميل له أمام إحدى مدارس المنيا، وذلك بعد انتهاء امتحانات الهندسة والدراسات الاجتماعية.

إصابة طالب في مشاجرة بعد امتحان الإعدادية في المنيا

وتلقى رجال الأمن في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود إصابة لطالب باستخدام آلة حادة خلال المشاجرة.

جرح في وجهه ورقبته

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الطالب "ي.ا" (15 عامًا) قد أصيب بجرح في وجهه ورقبته على يد الطالب "ا.م" (15 عامًا) خلال المشاجرة التي نشبت بينهما بعد انتهاء الامتحانات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة في المنيا لاستكمال التحقيقات.

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