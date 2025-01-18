السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة نويبع

محكمة
محكمة

 قضت محكمة  جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة نويبع.

بداية الواقعة بأنه فى 13 أكتوبر الماضى، عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة نويبع، تفيد بقيام أخطر  تاجر مخدرات، بمعاودة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منزله وسيارته الخاصة مكانا لإخفاء بضاعته غير المشروعة.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما بحوزته أو يحرزه من مواد مخدرة سواء بمنزله أو بسيارته أو بشخصه.

 

جرى عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، بعدما تأكدت المعلومات للجهات الأمنية، أن المتهم فى طريقه لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.

 

وتمكن أحد هذه الأكمنة من ضبط المتهم ويدعى "ع.ط.س.ع.س" 39 سنة بدون عمل، مسجل اتجار مواد مخدرة، وسبق اتهامه فى 18 قضية متنوعة ما بين سرقات ومخدرات، أثناء وقوفه بالسيارة، فى انتظار أحد عملائه لتسليم المواد المخدرة، وبتفتيش المتهم عثر بملابسه على مبلغ 1850 جنيها وهاتف محمول، بالاستعلام عن السيارة أكد ملكيته لها، وبتفتيش السيارة عثر خلف كرسى القيادة على كيس بداخله 63 لفافة سلفانية مختلفة الحجم، وبفتح أحدها تبين بداخلها مادة تشبه جوهر الحشيش المخدر.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى ما تبقى من حصيلة البيع، وأن المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن السيارة تستخدم فى سرعة الهروب من أعين رجال المباحث، وزنت الكمية المضبوطة 3 كيلو و620 جرام حشيش.

 

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1873جنح نويبع لسنة 2024،  وبعرض المتهم على جهات التحقيق بمدينة نويبع، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، ويراعى له التجديد فى الموعد القانونى.

 

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1068 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.

مشاجرة وإصابات، النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمدرسة شهيرة في التجمع

تسيير الحركة المرورية على طريق إسنا بالأقصر بعد رفع آثار حادث تصادم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات جنوب سيناء نويبع بمدينة نويبع تاجر مخدرات

مواد متعلقة

مشاجرة وإصابات، النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمدرسة شهيرة في التجمع

تسيير الحركة المرورية على طريق إسنا بالأقصر بعد رفع آثار حادث تصادم

مصرع فني تركيب إعلانات صعقا بالكهرباء في حدائق أكتوبر

ضبط 9 تجار مخدرات في حملة أمنية مكبرة بدمياط

ترحيلات الجيزة تسلم مدرس عربي لمستشفى العباسية للأمراض العقلية

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق مخزن بلاستيك في البدرشين

خبير قانوني يكشف اختصاصات المحاكم الجزئية

قضايا اليوم، أبرزها كروان مشاكل والمخرج محمد سامي ومقتل سائق الدرب الأحمر

ads

الأكثر قراءة

محافظ الجيزة يتدخل لحل أزمة تأخر أوراق امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

الأولى والأخيرة بين صلاح ومرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

أول رد من اتحاد الإسكواش بعد وفاة اللاعب الشاب محمد يحيى

عالمة الذرة سميرة موسى في امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالشرقية

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يتفوق في تاريخ المواجهات أمام فرق جنوب إفريقيا قبل موقعة أورلاندو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية