مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة في مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص، خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود، والزعم بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة فى مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

وأكد المصدر الأمنى، أن الفيديو قديم سبق تداوله خلال العام الماضى، وتم فحصه وتوضيح حقيقة الواقعة فى حينه بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، والتى تتمثل فى حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة، والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

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