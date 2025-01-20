الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع

خناقة مدرسة التجمع،
خناقة مدرسة التجمع، فيتو
ads

خناقة مدرسة التجمع، أعرب خالد الجوهري رئيس قطاع التكنولوجيا بمدرسة التجمع  التي شهدت مشاجرة الطالبات واعتدئهن على كرمة تيسير: عن ترحيب إدارة المدرسة بقرارت وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا: وكيلة المدرسة نفت أن تكون صاحبة الأكونت الذي هاجم وزير التعليم.
 

فيديو مشاكرة طالبات مدرسة التجمع 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا مدته 30 ثانية فقط، وما حدث أن هناك مشادة بين الطلبة، ومكان المشادة كان فيه مشرفين واللي حصل كله مكملش دقيقة.”.
 

 

واقعة كرمة تيسير

ولفت:"المشرفين والأطباء فحصوا الطالبة كرمة تيسير، وبعدها ماحدش مشي غير لما كل واحد فيهم كتب الإفادة وتم إسعاف كرمة".

 

قرار مدرسة التجمع بشأة المشاجرة

وتابع:": صدر قرار بفصل الطلبة المعتدين على كارما، قبل ضغط السوشيال ميديا أو الوزارة"، موضحًت:"المدرسة فصلت الطالبات المعتديات على كارما لنهاية العام، حتى عرضهم على لجنة تفحص الواقعة، والجميع رحب بالقرار واعتذرنا لوالد كارما.
 

تصعيد والد كرمة تيسير

وأشار:"ولي أمر كرمة هو من صعد الأمور إلى النيابة وربما ده حدث بعد رؤيته للفيديو على السوشيال ميديا"، لافتًا:"لدينا لجان اشتغلت من يوم السبت في مشكلة الطالبة كرمة"

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة التجمع خناقة مدرسة التجمع وزارة التربية والتعليم كرمة تيسير طالبة مدرسة التجمع

مواد متعلقة

وكيلة مدرسة التجمع تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم

تفاصيل جديدة في مشاجرة مدرسة التجمع.. والدة الطالبة كارما تكشف سبب الواقعة.. ووالدها: لن أتصالح وسنواصل الإجراءات القانونية

زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدرسة التجمع الخامس صاحبة واقعة التعدي على إحدى الطالبات
ads

الأكثر قراءة

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

وكيلة مدرسة التجمع تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع

تزامنا مع اجتماع مجلس الزمالك، زيزو يثير الجدل بصورة على إنستجرام

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو)

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان

منوعات

المزيد

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25%

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقلل احتمالية حدوث الجلطات الدماغية والقلبية

عالم أزهري: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس (فيديو)

احتفالا بمولدها، أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية