الإثنين 20 يناير 2025
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تعليم الفيوم: تشكيل لجنتين لمراجعة امتحان العلوم وانضباط مدرسة عزة زيدان

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قبل قليل، أنه تم تشكيل  لجنة، لمتابعة لجنة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات،ومتابعة انضباط  سير الامتحانات داخل اللجنة، بعد شكاوي بعض أولياء الأمر من مضايقات الطلاب  للطالبات قبل دخول اللجنة وبعد الانصراف وأثناء الراحة ما بين الفترتين.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن تشكيل لجنة أخري لمراجعة امتحان  مادة العلوم التي أداها الطلاب البوم الاثنين، وتحدد اللجنة معدل صعوبة الاسئلة، والتزام الممتحن بمعايير وضع اسئلة الامتحانات، ومدي توافق الامتحان مع مقرر الفصل الدراسي الاول، كما سيتم مراجعة عينة عشوائية من كراسات الإجابة  للطلاب لتحدد مدي استيعابهم للاسئلة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب للطلاب في ضوء تقرير اللجنة، بعد تعدد الشكاوي علي صفحات التواصل الاجتماعي

تقرير  غرفة العمليات وإعداد المتقدمين للامتحانات

من ناحية آخر لم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم اي تجاوزات بلجان سير الامتحانات في الفترتين، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات  أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

واصاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية  لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

تعليمات سير الامتحانات

 وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة،  أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

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وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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