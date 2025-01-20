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مياه الفيوم: تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن أمراض المهنة للعاملين

توقيع الكشف علي العاملين
توقيع الكشف علي العاملين بمياه الفيوم، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  قافلة طبية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإدارة الرعاية الصحية بقطاع الموارد البشرية، والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوقيع الكشف الطبي للعاملين بالشركة،  للكشف المبكر عن الأمراض المهنية  ضمن خطة شاملة تستهدف جميع العاملين بمختلف مواقع الشركة.

أهمية الكشف الطبي الدوري علي العاملين

ويعد الكشف الطبي علي العاملين بالشركة،  ضرورة لمراقبة صحة العاملين والوقاية من الأمراض المهنية، ويساعد على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحلها المبكرة، ما يتيح تلقي العلاج المناسب في الوقت الملائم، ويحول دون تفاقم الأمراض، ووضع خطط علاجية وتقديم النصائح الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين، وتهتم  شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بكافة الجوانب الصحية والرياضية والاجتماعية والإنسانية للعاملين، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

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وأكدت  مروة سلطان، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن الإدارة تسعى باستمرار،  إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للعاملين، مستفيدة من المبادرات والقوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى خدمات الفحص والتحاليل، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين.

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