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محافظات

تعليم الفيوم: جميع اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب غدا لأداء امتحانات نصف العام

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنها انتهت من تجهيز لجان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل لجميع المراحل الدراسية فى المواد الدراسية الأساسية، التى ستنطلق غدًا السبت، فى جميع مدارس المحافظة.

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

وقال الدكتور خالد قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  أنه تم تجهيز لجان سير الامتحانات على مستوى المحافظة، وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدى للغش، وقد تم وضع أسئلة امتحان المواد الأساسية لجميع المراحل الدراسية وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ( 3 نماذج مختلفة ومتكافئة نموذج أ – ب – ج )، وتوزيع النماذج على الطلاب باللجان على شكل زجزاج، وذلك لضمان عدم الغش، كما تم توفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر في اجواء مريحة للطلاب.

الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن الامتحانات

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أنه شدد على الالتزام بتعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء الطلاب أو المعلمين، والالتزام باتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظين، والتأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب قبل الخروج من اللجنة، وعدم دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة

وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن الامتحانات سبقها  عدة اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس (رؤساء اللجان) والمشاركين في أعمال الامتحانات، وتم التنبيه بانضباط لجان سير الامتحانات، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، لتأمين مقار اللجان والمدارس والكنترولات على مستوى المحافظة.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الاسعافات الأولية بحجرة الزائرة الصحية بكل لجنة، وتوفير  طبيب أو زائرة صحية باللجان، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية والالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن غرفة العمليات المركزية بديوان  المديرية، تبدأ عملها من السابعة صباح غد السبت، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية، للتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تحدث أثناء الامتحانات

 

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