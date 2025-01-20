محافظ الفيوم يكلف برفع الإشغالات من محيط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/ 2025، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بهدف الاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بحضور الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم.

خريطة جولة المحافظ علي امتحانات الشهادة الاعدادية

شملت جولة المحافظ، لجان الامتحانات بمدرسة النهضة الإعدادية للبنات، والتي تضم 20 لجنة فرعية، بإجمالي 398 طالبةً، كما تضم لجنة لطالبات المنازل، بإجمالي 18 طالبةً، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، التي تضم 17 لجنة فرعية، بإجمالي 346 طالبًا وطالبةً.

خلال الجولة، اطمأن المحافظ على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، كما اطمأن علي توزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامتهم، مشددًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع تكثيف أعمال النظافة بالمدارس.

تعليمات محافظ الفيوم للحفاظ علي حسن سير الامتحانات

كما شدد محافظ الفيوم، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، والعمل على راحة الطلاب وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم، موجهًا بسرعة رفع كافة الإشغالات، من الطرق المؤدية للمدارس التي بها لجان لامتحانات الشهادة الإعدادية، بهدف التيسير علي الطلاب، وكذا رفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والميادين العامة.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية في الفيوم

فيما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بلغ 75 ألفًا و804 طالبًا وطالبةً، موزعين على 270 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري، وقد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية، أول أمس السبت، بمادتي اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم يوم الخميس المقبل، بمادة الدراسات الاجتماعية.

يذكر أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، موزعة على الإدارات التعليمية كالتالي: إدارة شرق الفيوم التعليمية 43 لجنة، بإجمالي 11493 طالبًا وطالبةً، وإدارة غرب الفيوم 32 لجنة، بإجمالي 9957 طالبًا وطالبةً، وإدارة سنورس التعليمية 44 لجنة، بإجمالي 13090 طالبًا وطالبةً، وإدارة إطسا 60 لجنة، بإجمالي 14549 طالبًا وطالبةً، وإدارة إبشواي التعليمية 27 لجنة، بإجمالي 8432 طابًا وطالبةً، وإدارة طامية 33 لجنة، بإجمالي 10617طالبًا وطالبةً، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 21 لجنة، بإجمالي 7666 طالبًا وطالبةً.

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