تعليم الفيوم: تصعيد 31 طالبا للمشاركة في برنامج موهبتي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، إن المديرية شاركت في برنامج موهبتي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بين طلاب المحافظات، في جميع المجالات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية للعام 2025/2024، للمرحلة العمرية من 6 إلى 8 سنوات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم تصعيد 31 طالبا وطالبة على مستوى مدارس محافظة الفيوم، للمشاركة فى برنامج موهبتي على مستوى الجمهورية، فى عدد من المجالات

مجال الغناء الجماعي

تم تصعيد الطلاب (أحمد حسام حسن علي- أسامة محمد محمود حسين - ٱسر باسم محمد نبيل - تالا عبد العزيز هاني محمد - جورجينو أيمن عزمي توفيق - جوليا محمود شوقي محمود - حمزة نصر يوسف هاشم - ريتاج أحمد مصطفى محمد - ساندي عماد حمدي عبد الحميد - عمر شريف السيد عبد التواب - عمر طارق خميس عبد القادر - فيروز محمد أحمد إبراهيم - لانا بهاء الدين أحمد محمد - محمود حسام حمدي حامد - محمود محمد جمال محمد - ندى عماد حمدي حسن - هنا أيمن عبد العزيز سليمان - يارا ياسر محمد عبد الرحيم )، من مدرسة يوتيوبيا.

الغناء الفردي

تم تصعيد الطالب أحمد حمادة فاروق محمود، من مدرسة الرسالة، وكل من الطالبة تالا عبد العزيز هاني محمد، والطالبة عليا محمد عتريس رشيدي، من مدرسة يوتوبيا.

مجال التصوير الضوئي والرسم

تم تصعيد ثلاث طلاب من مدرسة المجمع التعليمي بطامية ( أمينة محمد محمود عبد المجيد - ٱيات حمدي عبد الله - روان أشرف عبد المولى)، تصوير ضوئي، والطلاب( مروان مصطفى حلمي قرني - مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي - ريتاج عصام رمضان محمد - مدرسة الرسالة - نوران محي نجاح ربيع - مدرسة منارة الاندلس )، مجال الرسم والتصوير الزيتي.

مجال الأشغال اليدوية

تم تصعيد كلًا من، الطالبة أمل محمد أبوزيد - مدرسة الشواشنة الثانوية - والطالبة لوسندا إفرايم رجاء - مدرسة التوفيق سميرة غبور - والطالبة بسملة حسن عيد - مدرسة الناصرية الإعدادية بنات.

أما في مجال التقديم الإذاعي، فقد تم تصعيد الطالب مالك هاني محمد عبد الفتاح - التقوى الإسلامية الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.