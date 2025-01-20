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طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم: امتحان العلوم صادم والهندسة عوضت معاناة الفترة الأولى

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، فيتو

 أكد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، أن امتحان الهندسة جاء في مستوى الطالب المتوسط، وعوض صعوبة امتحان العلوم في الفترة الأولي الذي جاء صعبا في معظم أجزائه.

وقال رجب عبد الله، طالب، إن امتحان العلوم صعب جدا وصادم للطلاب، ومن الصعب أن يحصل الطالب المتميز على الدرجة النهائية فيه، وكان يحتاج إلى وقت أطول من ساعتين، أما امتحان الهندسة فجاء ليعوض الطلاب عن معاناة الفترة الأولى.

 

غرفة العمليات وعدد الطلاب المتقدمين

 من ناحية آخر لم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي تجاوزات بلجان سير الامتحانات في الفترتين، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات  أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

 

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

 وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

 

تعليمات سير الامتحانات

 وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة،  أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

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 وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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