الإثنين 20 يناير 2025
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تعليم الشرقية تكشف حقيقة إصابة طالب في مشاجرة بامتحانات الإعدادية بسبب الغش

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، فيتو

 نفى محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول وقوع حادث طعن لطالب على يد 5 آخرين عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية لرفضه تغشيشهم.

أوضح وكيل تعليم الشرقية أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين شخصين أمام إحدى مدارس الزقازيق، وليس لهما علاقة بالمنظومة التعليمية أو طلاب المدرسة إطلاقا.

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 وطالب وكيل وزارة التعليم بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة الذعر والبلبلة بين أولياء الأمور.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية مساء اليوم من أداء امتحان اللغة الأجنبية للترم الأول 2025، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا داخل المدارس بنطاق المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

 

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

شارك الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، ممثلًا عن وزارة الأوقاف في فعاليات المائدة المستديرة الثالثة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات «تصدوا معنا»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

رؤية وزارة الأوقاف وجهودها في مواجهة الشائعات

وطرح الدكتور أيمن أبو عمر رؤية وزارة الأوقاف وجهودها في مواجهة الشائعات، مؤكدًا أن الشائعات ليست مجرد كلمات عابرة أو أخبار مغلوطة، بل هي سهم مسموم يصيب القلوب والعقول، ويدمر النسيج الاجتماعي؛ فخطرها يكمن في أنها تُزرع بسهولة ولكن أثرها يستمر طويلًا، وربما يدمر ما بُني في سنوات.

 

أيمن أبو عمر: الشائعات يمكن أن تكون أداة للحروب

 وأشار  إلى أن الشائعات يمكن أن تكون أداة للحروب، ومثال ذلك: ما حدث في غزوة أُحد، إذ أطلق المشركون شائعة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قُتل، وكان لهذه الشائعة أثر كبير في نفوس المسلمين، إذ أصابتهم بالضعف والارتباك، وكادت أن تؤدي إلى انهيار صفوفهم، لكن عندما تأكدوا من وجود النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم استعادوا قوتهم وصمودهم، وهذه الواقعة تُظهر خطورة الشائعة خاصة في أوقات الأزمات.

ونبه إلى خطورة تداول الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن ذلك يعد من قبيل قول الزور الذي يضر بالفرد والمجتمع، ويقوض استقرار الأمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا".

وأوضح الدكتور أيمن أبو عمر أن الشائعات تُعد وسيلة خبيثة لهدم المجتمعات، إذ يسعى أعداؤها إلى زرع الفتن بين أفرادها وإضعاف تماسكها، ولذا كان ضرب المثل في قوله سبحانه: "وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ".

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امتحانات اعدادية الشرقية الشهادة الاعدادية 2025 محافظة الشرقية ,الصف الثالث الاعدادي اخبارامتحانات الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم

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