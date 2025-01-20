إصابة 5 أشخاص في حادث سير بطريق "القاهرة - الفيوم"

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب تروسيكل، على طريق القاهرة الفيوم، عند مدخل قرية رحيم، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث انقلاب تروسيكل في الفيوم وقرار النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بانقلاب تروسيكل بطريق القاهرة الفيوم، عند مدخل قرية رحيم بدائرة المركز، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب تروسكل بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على المركبة، فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالحادث بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد المركبة، وإعداد تقرير واف عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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