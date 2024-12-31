مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد سير العمل بالمركز الطبي

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبى أول، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

مناظرة سجلات الطوارئ

حيث قامت بالمرور على غرفة الطوارئ وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتم مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة بطريقة صحيحة وتوجهت بعد لمعمل الدم وتم التأكد بالالتزام بمعايير البايوسيفتى بالمعمل وتم فحص السجلات.

الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى

وتفقدت أيضا عيادة طب الأسرة وتم التنبيه بتحري الدقة فى التسجيل بالسجلات، كما قامت أيضا بالمرور على عيادتي الأسنان وتم شكر فريق العمل وكما تم أيضا المرور على عيادة تنظيم الأسرة وتم فحص دولاب الوسائل ووجد أن الرصيد والصلاحية مطابقة ، وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

التأكد من تطبيق كل المبادرات

كما تم التأكد من تطبيق جميع المبادرات الرئاسية التى تشمل ( مبادرة فحص المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية )

مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان وفريق الإشراف يتفقد مركز طبى أول العاشر

مناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمدير المركز والفريق الطبى بالمركز

توجيهات وزير الصحة

وذلك بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المستمر على المراكز الطبية لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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