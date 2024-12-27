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صحة العاشر تتفقد المراكز الطبية بالشرقية

صحة العاشر تتفقد
صحة العاشر تتفقد المراكز الطبية بالشرقية

قامت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبى الحى ٣٠ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث قامت بالمرور أولا على غرفة الطوارئ، وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتم مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة بطريقة صحيحة وتوجهت بعد ذلك للمرور على الصيدلية وتم فحص التذاكر ووجد أنها مستوفاة الوصفة الطبية ويتم ختمها بختم الملفات والمبادرات.

فحص بعض الملفات والتنبيه بتحري الدقة بعض الاستمارات 

كما تابعت أيضا خدمات عيادة الأسنان، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وعمل الصيانة الدورية فى حال وجود أعطال، وتفقدت غرفة ملفات طب الأسرة بالمركز وتم فحص بعض الملفات وتم التنبيه بتحرى الدقة فى كتابة بعض الاستمارات، كما قامت بمناظرة سجلات التردد على عيادة طب الأسرة، وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة، كما تم أيضا المرور على معمل الدم والمتوطنة وعيادة تنظيم الأسرة وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة.

مديرة صحة العاشر تتفقد الخدمات وانتظام سير العمل بمركز طبي 11 بالشرقية

مناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها 

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى.

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان الخدمات الصحية انتظام سير العمل الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية

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