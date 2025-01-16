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صحة العاشر من رمضان تنظم حملات تفتيش على المنشآت الغذائية

صحة العاشر من رمضان
صحة العاشر من رمضان تنظم حملات تفتيش على المنشآت الغذائية

أكدت الدكتورة هدى مصطفى ناجي، مدير عام الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، القيام  بالتفتيش المستمر على المنشآت الغذائية المختلفة؛ حرصا منها على سلامة المواطنين ولضمان وصول غذاء صحي للمواطنين.

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وتم شن حملة مكونة من مكتب الأغذية والطب البيطري وجهازمدينة العاشر وشرطه المرافق بمدينة العاشر من رمضان حمله على المنشآت الغذائية داخل مدينة العاشر من رمضان.  

وتم المرور على عدد ٤ من المنشآت الغذائية وأسفرت الحملة عن إعدام ٤٥ كجم من الأغذية المختلفة للتغير في الخواص الطبيعية وتم تحرير محضري جنحة صحية لقرار ٩٧ لسنة ٦٧ و٣ محاضر  قرار ٩٦ لسنة ٦٧ و٤ منشآت غير مرخصة.

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وأكدت الدكتورة هدى ناجى مديرة عام الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بالاستمرار بالضرب بيد من حديد على جميع المخالفين لضمان وصول غذاء صحي للمواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية وتحت إشراف الإدارة الصحية وقسم الأغذية.

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