مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد انتظام العمل بالمراكز الطبية

قامت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والفريق الإشرافى بالإدارة ، اليوم الأربعاء، بالمرور على مركز طبى 28، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديده لبناء الإنسان "بمحاظة الشرقية.

التأكد من صلاحية الأدوية

حيث قامت بالمرور على غرفة الطواريء وتم التأكد من صلاحية الأدويه والمستلزمات بدولاب الطواريء، وتم مناظرة سجلات الطواريء ووجدت بأنها مستكمله بطريقه صحيحه وتوجهت بعد لمعمل الدم وتم التأكد بالإلتزام بمعايير البايوسيفتى بالمعمل وتم فحص السجلات.

تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار

وتفقدت أيضا عيادة طب الأسرة وتم التنبيه بتحرى الدقه فى التسجيل بالسجلات ، كما قامت أيضا بالمرور على عيادتي الأسنان وتم شكر فريق العمل وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه والسكان والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحه بالشرقيه بالمرور المستمر على المراكز الطبيه لتفقد الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين.

توافر كافة المستلزمات

وكما تم أيضا المرور على عيادة تنظيم الأسرة وتم فحص دولاب الوسائل ووجد أن الرصيد والصلاحيه مطابقه، وتم التأكد من الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحه العدوي وسياسات السلامة والصحه المهنيه وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

تطبيق جميع المبادرا الرئاسية

كما تم التأكد من تطبيق جميع المبادرات الرئاسية التى تشمل (مبادرة فحص المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والدهون الثلاثيه، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية).

الاجتماع بفريق الاشراف والفريق الطبى بالمركز

وفى نهاية المرور تم الإجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها مقدمى الشكر للمركز والفريق الطبى بهز

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