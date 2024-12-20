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مديرة صحة العاشر تتفقد الخدمات وانتظام سير العمل بمركز طبي 11 بالشرقية

مديرة صحة العاشر
مديرة صحة العاشر والفريق الإشرافى يتفقد الخدمات بمركزطبي١١

قامت، اليوم، الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والفريق الإشرافي  بالإدارة، بالمرور على مركز طبي الحي ١١ لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

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وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضرورة المرور المستمر على المراكز الطبية، لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حيث قامت ناجى  بالمرور أولا على غرفة التعقيم وتم التأكد من  صلاحية أجهزة التعقيم ثم توجهت لمعملي الدم والمتوطنة وتم مناظرة السجلات ووجدتها مستكملة بطريقة صحيحة، وتفقدت بعد ذلك غرفة التطعيمات ومتابعة الطفل، وتم فحص سجلات متابعة الطفل ووجدت بأنها يوجد بها بعض السلبيات وتم تلافي السلبيات أثناء المرور.

 كما تم المرور أيضا على غرفة الطوارئ وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتم مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة بطريقة صحيحة.

كما تابعت مرورها على عيادة الأسنان وعيادة طب الأسرة والتأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة للمواطنين.

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وقامت بالمرور على الصيدليه والتأكد توافر الأدوية وصلاحيتها وتم فحص بعض التذاكر ووجد أنها مستوفاة الوصفة الطبية.

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى بالمركز.

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الدكتورة هدة مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية انتظام سير العمل مركز طبي 11 الخدمات المقدمة للمواطنين الفريق الاشرافى

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