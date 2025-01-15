الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد سير العمل بمركز طبي 40  

مديرة صحة العاشر
مديرة صحة العاشر والفريق الإشرافى يتفقدا مركزطبى 40  

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية  والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبى ٤٠، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد انتظام العمل بالمراكز الطبية

مناظرة سجلات الطوارئ

وقامت بالمرور على غرفة الطوارئ وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتم مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة بطريقة صحيحة، وتوجهت بعد لعيادة طب الأسرة وعيادة العلاج الطبيعي وتم التأكد من انتظام سير العمل بهما. 

فحص ملفات متابعة الأطفال

وتفقدت أيضا غرفة ملفات طب الأسرة بالمركز وتم التنبيه بفحص بعض ملفات متابعة الأطفال، كما قامت أيضا بالمرور على متابعة الطفل وتم فحص السجلات وتم التنبيه بمتابعة جميع الأطفال. 

الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى

 كما تم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة فى عيادات المركز التي تشمل عياده الأسنان وتنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل ومعملى الدم والمتوطنة.

تطبيق جميع المبادرات 

كما تم التأكد من تطبيق جميع المبادرات الرئاسية التي تشمل ( مبادرة فحص المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف المبكر عن  الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ). 

اجتماع فى نهاية الزيارة لمناقشة السلبيات

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومدير المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمدير المركز والفريق الطبى بالمركز.

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد سير العمل بالمركز الطبي

وجاء ذلك تنفيذا  لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المستمر على المراكز الطبية لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية الفريق الاشرافى مركز طبى 40 انتظام سير العمل

مواد متعلقة

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد انتظام العمل بالمراكز الطبية

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد سير العمل بالمركز الطبي

صحة العاشر تتفقد المراكز الطبية بالشرقية

مديرة صحة العاشر من رمضان: استمرار مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

توقف ملف التجديد لياسر إبراهيم بعد عرض الشمال القطري

وزير التعليم: طلاب الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرا في السنة

منوعات

المزيد

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

المزيد
الجريدة الرسمية