مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد سير العمل بمركز طبي 40  

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبى ٤٠، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

مناظرة سجلات الطوارئ

وقامت بالمرور على غرفة الطوارئ وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتم مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة بطريقة صحيحة، وتوجهت بعد لعيادة طب الأسرة وعيادة العلاج الطبيعي وتم التأكد من انتظام سير العمل بهما.

فحص ملفات متابعة الأطفال

وتفقدت أيضا غرفة ملفات طب الأسرة بالمركز وتم التنبيه بفحص بعض ملفات متابعة الأطفال، كما قامت أيضا بالمرور على متابعة الطفل وتم فحص السجلات وتم التنبيه بمتابعة جميع الأطفال.

الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى

كما تم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة فى عيادات المركز التي تشمل عياده الأسنان وتنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل ومعملى الدم والمتوطنة.

تطبيق جميع المبادرات

كما تم التأكد من تطبيق جميع المبادرات الرئاسية التي تشمل ( مبادرة فحص المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ).

اجتماع فى نهاية الزيارة لمناقشة السلبيات

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومدير المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمدير المركز والفريق الطبى بالمركز.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المستمر على المراكز الطبية لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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