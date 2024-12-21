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مديرة صحة العاشر من رمضان: استمرار مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

صحة العاشر, فيتو
صحة العاشر, فيتو

أكدت الدكتور هدى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان  بمحافظة الشرقية استمرار  فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج لخدمة المواطنين والمتواجدة بمركز طبى أول فقط فى الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان. 

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المبادرة الرئاسية بداية بناء الانسان 

وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذا لتوجيهات الدكتورخالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير وزارة الصحة والسكان والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية

 

ضمان حياة صحية جيدة للمواطنين المقبلين على الزواج 

وقالت ناجى:  تأتى هذه المبادرة لفحص المقبلين على الزواج  لضمان حياة صحية جيدة وتقدم الخدمات الطبية للمواطنين وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية  المتمثلة فى السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة  وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية المتمثلة ايضا فى فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري،

إجراء التحاليل الطبية 

 بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh،هيموجلوبين، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

استهداف المقبلين على الزواج مصريين أوغير مصريين 

وأضافت أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، 

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توجيه الطرفين لتلقى الخدمات الصحية 

مضيفة بأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

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