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خارج الحدود

قبيل حفل تنصيبه، ترامب يكلف مساعديه بترتيب مكالمة هاتفية مع بوتين

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام أمريكية، في تقرير اليوم الاثنين، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كلف مساعديه بترتيب مكالمة هاتفية مع  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع مشترك بينهما لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب يكلف مساعديه بترتيب مكالمة هاتفية مع بوتين 

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أن موقف ترامب تجاه الرئيس الروسي سيؤدي إلى تعزيز موقف موسكو في المفاوضات حول أوكرانيا.

مساعي ترامب لحل النزاع في أوكرانيا 


وأوضحت الصحيفة في تقريرها  أن هذه الإشارات (بخصوص إنهاء النزاع الأوكراني) تترك غموضا حول الكيفية التي ينوي بها ترامب تحقيق اتفاق، ولكن نظرا لتضامنه طويل الأمد مع  بوتين وموقفه العدائي تجاه أوكرانيا، ومعارضته لتقديم مساعدات عسكرية أمريكية لكييف، يتوقع المحللون أن أي اتفاق يسعى إليه ترامب سيكون في صالح موسكو.


وفي ديسمبر الماضي ذكرت وكالة "رويترز" أن خطة ترامب لتسوية النزاع في أوكرانيا تتضمن تخلي كييف عن طموح الانضمام لحلف "الناتو" وتقديم تنازلات لصالح روسيا.

 

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ترامب أوكرانيا بوتين الحرب في أوكرانيا

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