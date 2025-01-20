قبيل حفل تنصيبه، ترامب يكلف مساعديه بترتيب مكالمة هاتفية مع بوتين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، في تقرير اليوم الاثنين، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كلف مساعديه بترتيب مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع مشترك بينهما لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب يكلف مساعديه بترتيب مكالمة هاتفية مع بوتين

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أن موقف ترامب تجاه الرئيس الروسي سيؤدي إلى تعزيز موقف موسكو في المفاوضات حول أوكرانيا.

مساعي ترامب لحل النزاع في أوكرانيا



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذه الإشارات (بخصوص إنهاء النزاع الأوكراني) تترك غموضا حول الكيفية التي ينوي بها ترامب تحقيق اتفاق، ولكن نظرا لتضامنه طويل الأمد مع بوتين وموقفه العدائي تجاه أوكرانيا، ومعارضته لتقديم مساعدات عسكرية أمريكية لكييف، يتوقع المحللون أن أي اتفاق يسعى إليه ترامب سيكون في صالح موسكو.



وفي ديسمبر الماضي ذكرت وكالة "رويترز" أن خطة ترامب لتسوية النزاع في أوكرانيا تتضمن تخلي كييف عن طموح الانضمام لحلف "الناتو" وتقديم تنازلات لصالح روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.