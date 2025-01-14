الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

لافروف: نستعد لدراسة مبادرة ترامب للسلام مع أوكرانيا

لافروف،فيتو
لافروف،فيتو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو ستدرس مبادرة السلام التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طرحها بشأن أوكرانيا بعد توليه منصبه رسميًا.

 

لافروف: نستعد لدراسة مبادرة ترامب للسلام مع أوكرانيا

وقال لافروف: "نحن مستعدون لتقييم أي مقترحات من شأنها أن تسهم في حل الأزمة الأوكرانية، بمجرد أن يتسلم ترامب مهامه".

 

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تتلق أي اتصالات مباشرة مع إدارة ترامب منذ الانتخابات، لكنها أعربت عن استعدادها لفتح قنوات حوار جديدة بعد التنصيب.

وصرح متحدث باسم الوزارة: "السماح بإجراء اتصالات هاتفية بين موسكو وواشنطن سيكون ممكنًا بعد تولي ترامب الرئاسة".

وفي تصريحات ذات صلة، اتهم لافروف الولايات المتحدة بالسعي لتعطيل مشروع خط الغاز "تورك ستريم"، الذي يهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا  وأوروبا.

وأشار إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا سياسية واقتصادية لإعاقة تنفيذ المشروع، معتبرًا أن هذا النهج يعكس تنافسًا غير عادل في سوق الطاقة العالمية.

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