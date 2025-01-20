الدولار يتراجع مع هدوء التداولات قبل تنصيب ترامب

سجلت أسعار الدولار تراجعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم الإثنين مقابل معظم العملات الرئيسية، إذ خفض المتعاملون الرهان على ارتفاع قيمة العملة الخضراء قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية ثانية.

تراجع سعر الدولار

هبوط العملة الخضراء بنسبة 0.3% اليوم الإثنين

ووفقًا لـ مؤشر بلومبرج للدولار هبطت العملة الخضراء بنسبة 0.3% اليوم الاثنين، بعدما ساهم الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب الجمعة الماضية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في تهدئة المخاوف بشأن التوترات التجارية بين البلدين.

تراجع سعر الدولار

توقعات بتفاقم ضعف الدولار

وهناك توقعات ترجح أن يؤدي ضعف السيولة بسبب عطلة في الولايات المتحدة إلى تفاقم ضعف الدولار مقابل كل العملات الأخرى بما في ذلك الدولار الأسترالي واليوان في التعاملات خارج الصين.

الأسواق تترقب تنصيب ترامب لولاية ثانية

قال رودريجو كاتريل، المحلل لدى مصرف" ناشيونال أستراليا بنك" (National Australia Bank): في سيدني لـ «الشرق بلومبرج»: "الأسواق في حالة ترقب لخطاب ترامب والأوامر التنفيذية التي ستصدر بعده"، و"السيولة محدودة وينبغي التعامل بحذر مع الإشارات التي تعطيها حركة الأسعار".

سعر الدولار

تعزيز مضاربون في سوق العملات الرهان على صعود الدولار

يشار إلى أن هذه التحركات جاءت بعد أن عزز مضاربون في سوق العملات الرهان على صعود الدولار إلى أعلى المستويات منذ عام 2019، حسب أحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة.

خطر حدوث تقلبات كبيرة في السوق

وعليه أصبح الرهان على ارتفاع الدولار أحد الصفقات المفضلة في السوق بعد فوز ترامب في الانتخابات، مما يزيد من خطر حدوث تقلبات كبيرة في السوق حال تصفية هذه المراكز أو التخارج منها.

تراجع سعر الدولار

ارتفاع عملتا نيوزيلندا وأستراليا مقابل الدولار

وفي نفس السياق؛ ارتفعت عملتا نيوزيلندا وأستراليا -اللاتي يُنظر إليهما بمثابة مؤشر على المزاج العام في السوق بشأن المخاطرة- مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين.

العملة الكورية الجنوبية تحقق أفضل أداء بين العملات الآسيوية

كما حققت العملة الكورية الجنوبية (الوون) أفضل أداء بين العملات الآسيوية، وتُعتبر مؤشرًا على أداء التجارة والنمو في الاقتصاد العالمي.

تراجع سعر الدولار

الأسواق تستفيد من المكالمة الهاتفية المشجعة بين ترامب وشي

ومن جهتها؛ قالت كارول كونغ، المحللة لدى "كومنولث بنك أوف أستراليا" (Commonwealth Bank of Australia): "إن الأسواق تستفيد من المكالمة الهاتفية المشجعة بين ترامب وشي.

تراجع سعر الدولار

ترقب لإعلان سياسات أو قرارات هامة هذا الأسبوع

وتابعت: يبدو أن الأسواق تتوقع بشكل كبير إعلان سياسات أو قرارات هامة هذا الأسبوع". وقد تشعر الأسواق المالية بمزيد من الاطمئنان إذا لم يتمكن الرئيس ترامب من تنفيذ وعوده المثيرة للجدل.

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