الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

آثار الفيوم تطلق عدة مبادرات للتعريف بمعالم المحافظة (صور)

حصاد 2924 لاثار الفيوم،
حصاد 2924 لاثار الفيوم، فيتو

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود إدارة الوعي الأثري بـ منطقة آثار الفيوم، خلال العام الماضي 2024، والتي استعرضها تقرير الدكتورة نرمين عاطف، مدير إدارة الوعي الأثري.

ندوات كنز بلادي

 جاء في التقرير، أن إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم نظمت عدة ندوات ضمن مبادرة "كنز بلادي" بعدد من المدارس، تضمنت التعريف بمعالم الفيوم الأثرية، والتركيز على تقديم شرحٍ وافٍ لأهم المناطق الأثرية بالمحافظة مثل قصر قارون، ومدينة كرانيس الأثرية، ومدينة ماضي، وهرم اللاهون، والمسلات، كما تناولت الندوات موضوعات حول تطور الكتابة في مصر القديمة، والصناعة، والرياضة والتربية والتعليم والملوك والملكات في مصر القديمة، بالإضافة لندوات وورش تعلم الكتابة الهيروغليفية.

المرشد الأثري الصغير

 ولفت التقرير إلى أن إدارة الوعي الأثري، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، نظمت تدريب تحت عنوان "المرشد الأثري الصغير"، بمركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكي، خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر 2024، في إطار تعزيز الوعي الأثري والسياحي والثقافي لدى الطلاب، وذلك بمشاركة 47 طالبا وطالبة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف مدارس الفيوم، بهدف تعريف الطلاب بدور المرشد الأثري في نقل المعرفة التاريخية والثقافية، وتعزيز الوعي الأثري لدى الأجيال الجديدة.

 وتناول البرنامج التدريبي، كيفية تأهيل الطلاب ليصبحوا مرشدين أثريين صغار، مما يعزز فهمهم للتراث المصري ويشجعهم على الحفاظ على المواقع الأثرية في مصر بصفة عامة، ومحافظة الفيوم بصفة خاصة، كما شمل التدريب عدة محاور تضمنت: تعريف "المرشد الأثري الصغير"، ودور المرشد الأثري في الحفاظ على التراث الثقافي، وأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التراث، والتوعية بالمواقع الأثرية وأهمية الحفاظ عليها، وأهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم.

مسابقة الأثري الصغير

 كما نظمت إدارة الوعي الأثري  مسابقة "الأثرى الصغير"، التي شارك بها طلاب المدارس بأعمال فنية تعكس مدى معرفتهم بالآثار، والمناطق الأثرية بالفيوم، كما تم تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة، كما تم تنظيم حفل ختام مبادرة "الفيوم تتحدث"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والتي تهدف لنشر الوعي الأثري والثقافي بين طلاب المدارس بأهمية وقيمة آثار بلادنا، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية، كما تم تنظيم معرض الوعي الأثري، الذي تضمن أعمال الموهوبين، والتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والصحافة المدرسية، وتم عرض عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية لطلاب المدارس المشاركة، والتي تعبر عن المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والفرعونية القديمة بمحافظة الفيوم.

 كما نظمت الإدارة ندوات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تناولت معالم الفيوم الأثرية، كما نظمت بالتنسيق مع جامعة الفيوم  عدة ندوات ضمن مبادرة "كنوز آثار الفيوم" بمختلف كليات جامعة الفيوم، تضمنت موضوعات، الأهمية التاريخية للفيوم، والفيوم ومسمياتها عبر العصور، ومخاطر البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار، وأهم القطع الأثرية بالخارج، وتطور الكتابة في مصر القديمة، وتوت عنخ آمون.

زيارات معالم الفيوم الاثرية

 كما نظمت الإدارة  زيارات ميدانية لطلاب المدارس والجامعات، للمناطق الأثرية بالمحافظة، شملت، مدينة ماضي، وهوارة، وقصر قارون، وكرانيس.

ندوات الكنيسة الأرثوذكسية

 وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من الندوات والملتقيات الثقافية بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذوكسية حول موضوعات، أهم الأديرة الأثرية في مصر، ودير الملاك غبريال، وهوارة، والأثاث في مصر القديمة، بالإضافة لإقامة ندوات بالتعاون مع الأزهر الشريف، بعدد من المعاهد الأزهرية حول موضوع أهم المعالم الأثرية بالفيوم.

كما تم تنظيم ندوات بالتعاون مع مكتبة الفيوم العامة، ومكتبة الطفل والشباب بسنورس، عن أهمية المعالم الأثرية بالفيوم، وندوة بديوان عام المحافظة، عن أهم معالم الفيوم الأثرية، إضافة إلى ندوة توعوية عن الحرف اليدوية والمعالم السياحية والأثرية بمشاركة وحدة أيادي مصر.

مخاطر التنقيب عن الآثار

 كما قامت إدارة الوعي الأثري بتنظيم سلسلة ندوات عن مخاطر البحث والتنقيب عن الآثار بشركة كهرباء الفيوم، وشركة مياه الفيوم، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التضامن الاجتماعي.

آثار الفيوم تنظم ندوة عن توت عنخ أمون ومحتويات مقبرته

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 ونظمت ندوات بمدارس التمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، عن المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، والكتابة والطب فى مصر القديمة، وتنظيم زيارات لطلاب مدارس التمريض للمناطق الأثرية.

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