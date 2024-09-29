آثار الفيوم تنظم ندوة عن ألعاب رياضية مارسها المصري القديم

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ندوة عن الرياضات في مصر القديمة، أقيمت الندوة بمركز شباب مدينة الفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي الأثري وتعريف الشباب بالتاريخ الفرعوني، وحثهم على الحفاظ علي الآثار والترويج المزارات السياحية بالمحافظة.

أهمية تنمية الوعي الأثري لدى الشباب ودورهم الترويج المزارات السياحية والأثرية

وأوضحت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي، بمنطقة الفيوم الأثرية، أهمية برامج الوعي التى تساهم بشكل كبير في تنمية الحركة السياحية التي تعد احد أهم مصادر الدخل القومي، وبناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الأثرية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر.

أنواع الرياضات التي مارسها قدماء المصريين وما زالت قائمة حتى اليوم

وتناولت محاضرة ميرفت عازر، مفتش آثار، شرح مفصل عن أنواع الرياضات التي مارسها المصري القديم ولا زالت تمارس حتى الآن، كما تظهر في العديد من الرسوم التوضيحية على جدران المقابر والآثار، ومنها رياضات الوثب الطويل، والمصارعة، ورفع الأثقال، والتجديف، والسباحة، والرماية، وألعاب القوى، وصيد الأسماك والطيور.

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