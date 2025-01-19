تحرير 652 مخالفة في حملات تموينية علي الأسواق في قري ومدن الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بقري ومدن المحافظة، بهدف الحفاظ علي سلامة ما يطرح في الأسواق للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملات مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات

و أسفرت الحملات التي استمرت لمدة أسبوع، عن تحرير 652 مخالفة، منها 214 مخالفة في مجال المخابز ومحطات الوقود، و 438 مخالفة تموينية متنوعة في مجال الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن أن الحملات تمكنت من التحفظ علي22 شيكارة سماد يوريا 46% ونترات نشادر 33,5% زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي طن و100 كيلو جرام أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق، و 239 كرتونة زبدة مجهولة المصدر، و1570 كيلو جرام لحوم مفرومة وحواوشي مجهولة المصدر ومعبأة داخل اجوله بلاستيك، و1.5 طن زبدة مجهولة المصدر، 90 كرتونة شيبسي وكارتية متوسط 1540 كيس، 40 شيكارة دقيق مستودعات زنة الواحدة 30 كيلوجرام، و37 شكائر دقيق بلدى زنه الشكارة الواحد 50 كيلو بإجمالي وزن 2750 كيلو، و27 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر الحكومي، على احد التريسكلات، و230 مائتي عبوه سجائر مجهولة المصدر وبدون ملصق بند رول وزاره المالية ( خالصه الضرائب).

كما تم التحفظ علي 28 كيلو جرام سناكس ومقرمشات مجهولة المصدر، , و101 عبوة منشطات ودهانات جنسيه مجهولة المصدر بداخل مخزن لبيع السلع الغذائية، و4 جراكن زيت طعام مجهول المصدر بإجماليي 60 كيلو.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة التابعة له بتكثيف الحملات علي الاسواق، حتي تتمكن المديرية من مواجهة بعض التجار الجشعين.

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