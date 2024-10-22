الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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آثار الفيوم تنظم ندوة ذاتية حول التراث المادي واللامادي لبناء الإنسان

المشاركون في الندوة،
المشاركون في الندوة، فيتو

نظمت كلية الآثار جامعة الفيوم، اليوم  الثلاثاء  ندوة ذاتية حول "التراث المادي واللامادى ودوره فى بناء الانسان، حاضرت خلالها الطالبة مرام عادل جابر بالفرقة الرابعة قسم ترميم بالكلية، وتناولت أهمية التراث المادي واللامادي والذى هو اساس هويتنا المصرية وشملت عناصر الندوة مفهوم التراث وانواعه، والصناعات والحرف اليدوية، واحصائيات العاملين بالحرف اليدوية، والمعارض والفعاليات، واستراتيجيات الحفاظ على التراث المادي.

توارث أهل الفيوم بعض الحرف والالعاب علي مر التاريخ منذ الفراعنة

وأكدت الطالبة، أن التراث المادي ينقسم إلى تراث منقول مثل التماثيل واللقى الأثرية وثابت مثل المعابد  والمقابر والاهرامات وغيرها , والتراث اللامادي مثل العادات والتقاليد والآداب واللغات ومهارات الحرف اليدوية والألعاب مثل التحطيب وان الفيوم تتوارث العديد من الحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والتى لا تزال قائمة فى قريتى النزلة وتونس وصناعة الخوص والجريد فى قريتى الإعلام والعجميين وصناعة الجلود فى حى المدابغ فى مدينة الفيوم.

علاقة الحرف اليدوية بالاقتصاد

وتحدثت عن أهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالاقتصاد وأنها تساهم فى الحد من البطالة، وأن أصحاب الحرف اليدوية المسجلين 20 ألفا بينما غير المسجلين يصل عددهم إلى 2,5 مليون مواطن , واكدت ان التراث المادى واللامادى يساهم فى تعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطنى والقيم الأخلاقية بالاضافة الى التماسك الاجتماعي وخلق فرص عمل، وأهمية وجود استراتيجية لحفظ التراث من خلال إنشاء قاعدة بيانات وحفظ ودراسة هذا التراث ونشر الأبحاث المتعلقة به.

توصيات الندوة

وقد أنهت محاضرتها بعدة توصيات من أهمها الحفاظ على الهوية المصرية بشتى الطرق وتطوير أنظمة مساندة ودائمة للتسويق الاليكترونى والاهتمام والتركيز على تقنيات التشكيل اليدوي وتبسيطها لتسهيل تعلم الأجيال الجديدة وإعادة إحياء حرف تراثية وتحسين جودتها ودعم النشاط الاقتصادى القائم على الصناعات اليدوية واستمرار الدورات التدريبية للحرفيين والشباب.

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