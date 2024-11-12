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محافظات

ألسن الفيوم تنظم ندوة عن كنوز وثروات المحافظة

ندوة بجامعة الفيوم،
ندوة بجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الألسن نظمت ندوة بالتعاون مع كلية الآثار ومنطقة آثار الفيوم بعنوان "كنوز وتراث الفيوم"  اليوم الثلاثاء بالكلية، وحاضر خلالها الدكتور محمد سيد أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثاروايفيت أميل مفتش الآثار بوحدة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم.

 

الحضارة المصرية أقدم الحضارات

كما تناولت الندوة الحضارة المصرية القديمة بوصفها أقدم حضارة عرفها التاريخ الإنساني وأكثرها ثراءً وتنوعًا، موضحًة المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر تاريخيًا حيث عبرت الحضارة المصرية القديمة عن مختلف المظاهر للحياة الإنسانية وعرفت النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واحتلت الفيوم مكانة مميزة في التاريخ المصري حيث كانت مركزًا للحكم في عهد الأسرة الثانية عشرة، واللغة المصرية القديمة ليست محصورة في الهيروغليفية التي تعد مجرد خط من الخطوط التي كتبت بها اللغة المصرية القديمة إلى جانب الهيراطيقية والقبطية والديموطيقية لكن الهيروغليفي كان أكثر الخطوط قدسية.

تطور الكتابة المصرية القديمة

ولفتت إلي أن الكتابة المصرية القديمة مرت بمراحل تطور كثيرة بداية من مرحلة الإشارة لمرحلة التصوير والرسم ثم الرموز، وفك رموز حجر رشيد  فتح الطريق للتعرف على كل جوانب الحضارة المصرية القديمة. 

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