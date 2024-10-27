آثار الفيوم تختتم البرنامج التدريبي "مدخل لدراسة البقايا العظمية الآدمية"

اختتمت مساء اليوم الأحد بمنطقة الآثار المصرية بمحافظة الفيوم، الدورة التدريبية "مدخل لدراسة البقايا العظمية الآدمية" التي نظمها المركز العلمي لتدريب مصر الوسطى التابع لوحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر الحالي بمقر تفتيش آثار الفيوم.

محتوى الدورة التدريبية

تناولت الدورة التدريبية فى المحاضرة الأولى أهمية دراسة بقايا العظام الآدمية المكتشفة في موقع الحفائر ومرحلة الكشف والتسجيل والأدوات المستخدمة وما يجب ارتداؤه وكيفية التخزين ومرحلة الدراسة، بينما تناولت المحاضرة الثانية تكوين العظام والمقاطع التشريحية، وكانت المحاضرة الثالثة عن أسماء العظام الآدمية والأسنان وكيفية تحديد النوع والعمر.

حضر ختام الدورة الدكتور علي سمير مدير المركز العلمى للتدريب بمصر الوسطى وأشرف صبحى رزق الله مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

وتم توزيع شهادات إتمام الدورة على المتدربين على برامج الدورة وهم حسين أحمد عبد القادر- محمد رجائى عبد الحكيم – سيد سعد رزق- ربيع محمد يحيى – رانيا مصطفى مصطفى – نيفين احمد على – مروة رجب يوسف- ميرفت عازر مسيحة – سامية شوقى حسن- رشا رمضان نظير- نورا ثابت فهمى- نورا حمدى محمد – إيمان صلاح الدين عبد التواب- شيماء سعيد عبد التواب – ابتسام حسنى شعبان- هبه عاطف محمد – سارة عيد حنا.

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