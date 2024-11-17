آثار الفيوم تنظم ندوة عن توت عنخ أمون ومحتويات مقبرته

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ندوة بمدرسة لطفي سليمان الثانوية للبنات، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، ضمن مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم، بمشاركة مديرية التربية والتعليم، تناولت الندوة تاريخ توت عنخ آمون، الملك الذهبي او الملك الصغير، وتم شرح كيفية اكتشاف مقبرته في الأقصر، وأهم آثاره ونسبه ووفاته، ووصف مقبرته والتوابيت المتداخلة التى حوت المومياء.

مقبرة توت عنخ امون

وقالت الدكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بآثار الفيوم: إن توت عنخ آمون، أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر، وله أشهر المقابر المصرية القديمة، لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي عثر علي محتوياتها كاملة نسبيا عام 1922، من قبل هوارد كارتر واحتل اكتشافها العناوين الرئيسية في جميع الصحف العالمية، التي نشرت التحف الذهبية وغيرها من القطع الفاخرة التي اكتشفت بالمقبرة، ولا يزال اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون أحد أهم الاكتشافات الآثرية.

ترتيب مقبرة توت عنخ امون بين مقابر وادي الملوك

وأكدت أنه رغم ان مقبرة توت عنخ آمون من أغنى المقابر التي تم اكتشافها، إلا أنها تأخذ الرقم 62 بين مقابر وادي الملوك، بسبب تواضعها من حيث الحجم والتصميم المعماري، مقارنة بالمقابر الأخرى في هذا الموقع، بسبب وصول توت عنخ آمون إلى العرش في عمر صغير جدًّا، وحكم لمدة حوالي لا تزيد عن 9 سنوات، وتحمل جدران حجرة الدفن منظر واحد فقط من كتاب إمي دوات أما بقية المناظر في المقبرة فهي مناظر جنائزية أو صور توت عنخ آمون بصحبة العديد من المعبودات.

محتويات المقبرة

ورغم أن المقبرة ذات حجم صغير إلا أنها ضمت 5000 قطعة أثرية وكانت مكدسة بإحكام شديد، وتعكس هذه القطع نمط الحياة في القصر الملكي في ذلك العصر، وتضم الأدوات التي كان توت عنخ آمون يستخدمها في حياته اليومية، كالمجوهرات ومستحضرات التجميل والبخور والأثاث والكراسي والألعاب والأواني المصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد والمركبات والأسلحة.

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