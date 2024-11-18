جامعة الفيوم تنظم ندوة حول التعليم في العصرين البطلمي والروماني

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "كنوز وآثار الفيوم"، نظمها اليوم الاثنين، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية الآثار، ومنطقة آثار الفيوم، تناولت الندوة التعليم في العصرين البطلمي والروماني.

مميزات التعليم في العصور القديمة

وقال الدكتور إبراهيم غريب المدرس بكلية الآثار، إن التعليم في مصر خلال العصر البطلمي كان يتميز بانتشار المراكز التعليمية الكبري، وكان أبرزها مكتبة الإسكندرية، التي كانت واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية في ذلك الوقت، حيث جمعت العلماء من مختلف أنحاء العالم القديم لدراسة العلوم، الفلسفة، والفنون، أما العصر الروماني، فقد شهد التعليم تطورًا مختلفًا، مع إدخال العديد من الأساليب الرومانية على نظام التعليم المصري، ما أثر على اللغة والتقنيات المستخدمة في التعليم.

مراحل تطور التعليم في العصرين البطلمي والروماني

وقد مرَّت التعليم بثلاث مراحل رئيسية في العصرين البطلمي والرومان، في المرحلة الأولى، كان التعليم غير رسمي ومتمركزًا داخل الأسرة أو المجتمع المحلي، حيث كان الأطفال يتعلمون المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، أما المرحلة الثانية فكانت أكثر تنظيمًا، حيث أسست المراكز التعليمية الكبرى مثل مكتبة الإسكندرية في العصر البطلمي، والتي أصبحت محافل للعلوم والفلسفة والأدب، كما تميزت بكونها تجمع العلماء والمفكرين، والمرحلة الثالثة شهدت تطورًا في العصر الروماني، حيث تم دمج الأساليب الرومانية مع التعليم المصري، ما أدى إلى تحول في طرق التعليم والمناهج.

مسميات المعلمين في العصور القديمة

كان المعلم في العصور القديمة، يُعرف باسم "الكاتب"، وكان يحظى باحترام كبير باعتباره حامل المعرفة، بينما في العصر البطلمي، أُطلق على المعلمين مسميات مستوحاة من الحضارة اليونانية، حيث كانوا يُعتبرون مربين للفلاسفة والعلماء، بينما شهد العصر الروماني تركيز أكبر على التعليم الرسمي والإدارة الرومانية لمراكز التعليم.

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