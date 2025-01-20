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ثقافة وفنون

أحلام تشوق جمهورها لعمل غنائي جديد: صنع في السعودية (فيديو)

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

شوقت المطربة الإماراتية أحلام جمهورها لعمل غنائي جديد تطرحه قريبا.

ونشرت أحلام برومو قصيرا للعمل ويحمل اسم “آه من قلبي اللي” وكتبت عبر حسابها على تويتر: صنع في السعودية.

وتستعد أحلام لإحياء حفل في المملكة العربية السعودية يوم 23 يناير الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

أغنية العناق الأخير

وتتعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في أغنية جديدة بعنوان “العناق الأخير” ضمن ألبومها الذي تطرحه قريبا.


وكان قد كشف الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن كلمات الأغنية، والتي تقول: اقفل أبواب اللي فات.. واذكر انّك كنت مُكرَهْ.. لجل تلقى في الشتات.. شي تحيا له في بُكْرَهْ.. عيش جمّع في شظايا.. ماتناثر من بقايا.. من شعورَك.. من خيالَك من مواجِعْك الكثيرة.. ماهو لجل تحب غيره.. هذا فوق اقصى احتمالَك.. لجل تقدر يوم تكتب.. ما يسكّن هم عاشق.. أهلكه مِعشار حزنَك.. لجل تقدر يوم تكذب.. وتمتلي باحساس واثق.. انك انت اخترت سجنَك.. وان ماضيك اختيارَك.. وانك اخترت احتضارَك.. بامتثال وانك اخترت اختصارَك.. في سؤال وش وصّل الحب الكبير.. إلى العناق الأخير.

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أحلام المطربة أحلام السعودية الرياض
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