تكريم الإعلامي تحسين الضبع في مهرجان ملكة جمال العرب

شهد فندق شيراتون القاهرة مساء أمس حدثًا فنيًا وإعلاميًا مميزًا، حيث تم تكريم الإعلامي المصري تحسين الضبع على هامش فعاليات مهرجان ملكة جمال العرب، وجاء هذا التكريم بناءً على دعوة من الدكتورة حنان نصر، رئيسة المهرجان، في احتفالية جمعت بين الجمال والفن والإبداع، وحضرها نخبة من النجوم والمبدعين العرب.

تكريم تحسين الضبع

تم اختيار تحسين الضبع للتكريم تقديرًا لمسيرته الإعلامية الحافلة بالإنجازات، والتي امتدت عبر العديد من المحطات الإعلامية الكبرى، حيث بدأ "الضبع" مشواره الإعلامي بحماس وشغف، وتألق في العمل مع قنوات شهيرة مثل (الغد العربي - الشمس - القاهرة والناس - النهار - صدى البلد - المشهد - قناة العربية - قناة الحدث)

ومن خلال هذه المحطات، ترك تحسين الضبع بصمة إعلامية مميزة، سواء عبر تقديم إعداد عديد من البرامج أو تقاريره الميدانية التي عكست قدراته المهنية، وهذا التكريم لم يكن صدفة، بل هو تتويج لرحلة طويلة من النجاح والتألق في عالم الإعلام.

أدارت الحفل الإعلامية الكبيرة شروق الشيرواتي، مذيعة قناة LBC اللبنانية، التي أشادت خلال تقديمها بتحسين الضبع، معتبرة إياه أحد أبرز الإعلاميين المصريين الذين ساهموا في إثراء المشهد الإعلامي العربي.

جدير بالذكر أن تحسين الضبع كان الإعلامي المصري الوحيد الذي حظي بهذا التكريم في المهرجان، مما يعكس مكانته الكبيرة بين كوكبة من المكرمين الذين جاءوا من معظم الدول العربية.

وشهد الحفل حضور عدد من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي، الذين أضفوا لمسة ساحرة على الأمسية، ومن بينهم، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة جوري بكر، الفنانة اللبنانية مروة، الفنان طارق النهري، الفنانة صبا الرافعي، الفنان عصام كاريكا.

وعبّر تحسين الضبع عن سعادته البالغة بهذا التكريم، الذي اعتبره تتويجًا لمسيرته الإعلامية الطويلة، وأهدى نجاحه لكل من دعمه في رحلته المهنية، من زملاء وعائلة وجمهور، كما وجه شكره للدكتورة حنان نصر على هذه اللفتة الرائعة، مؤكدًا على أهمية التعاون الإعلامي والثقافي بين الدول العربية.

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