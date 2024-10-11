منها الإجهاد البدني والكافيين، أسباب ومحفزات الصداع النصفي

لا يعرف الأطباء على وجه اليقين ما الذي يسبب الصداع النصفي، لكنهم يعتقدون أنه لاختلال التوازن في بعض المواد الكيميائية في الدماغ دورًا في ذلك.

العصب الثلاثي التوائم في الرأس المسؤول عن العينين والفم، كما أنه يساعد على الشعور بالأحاسيس في الوجه وهو مسار رئيسي للألم، وقد تنخفض مستويات مادة كيميائية تسمى السيروتونين في بداية الصداع النصفي، ويمكن لهذا العصب أن يفرز مواد كيميائية تسمى النواقل العصبية التي تنتقل إلى الدماغ وتسبب الألم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

عوامل خطر الصداع النصفي

قد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بـ الصداع النصفي بسبب:

الجينات، إذا أصيب أحد أفراد عائلة الشخص بالصداع النصفي، فمن المرجح أن يصاب به هو الأخر.

العمر، قد يصاب المريض بنوبات الصداع النصفي في أي وقت من حياته، ولكن من المرجح أن يصاب بنوبة الصداع الأولى في سن المراهقة، وتميل نوبات الصداع إلى الذروة في الثلاثينيات وتصبح أقل حدة في وقت لاحق من الحياة.

الجنس، فالنساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاث مرات من الرجال.

محفزات الصداع النصفي

تشمل الأشياء التي قد تؤدي إلى الصداع النصفي ما يلي:

التغيرات الهرمونية، يمكن أن تؤدي التغيرات في هرمون الاستروجين إلى الصداع النصفي عند النساء، ويمكن للأدوية مثل حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة أن تؤدي إلى الصداع أو تجعله أسوأ، ولكن النساء الأخريات يعانين من صداع نصفي أقل عندما يتناولن هذه الأدوية.

الإجهاد العاطفي، وهذا هو أحد أكثر محفزات الصداع النصفي شيوعًا، فيمكن أن يؤدي القلق والهم والخوف إلى المزيد من التوتر وتفاقم الصداع النصفي.

بعض الأطعمة، الأطعمة المالحة والمصنعة والأجبان القديمة مثل الجبن الأزرق هي محفزات معروفة، وقد يكون المحلي الصناعي الأسبارتام ومعزز النكهة أحادي الغلوتامات الصوديوم (MSG) سببًا في حدوث الصداع النصفي أيضًا.

تخطي الوجبات، إذا تخطي الشخص وجبة، فقد ينخفض ​​سكر الدم لديه، مما يؤدي إلى حدوث صداع.

الكحول والكافيين، يمكن أن تكون المشروبات الكحولية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين من مسببات الصداع النصفي.

الحمل الزائد الحسي، يمكن للأضواء الساطعة والأصوات العالية والروائح القوية أن تسبب هذه الصداع لدى بعض الأشخاص.

تغيرات في نمط النوم، إذا حصل الشخص على قسط كبير أو قليل من النوم، فقد يصاب بالصداع النصفي، ويمكن أن يكون فارق التوقيت (بسبب السفر) سببًا أيضًا.

الإجهاد البدني، يمكن أن يسبب التمرين المكثف، مثل التمارين الشاقة، الصداع النصفي، ويجب أن يظل الإنسان نشطًا، ولكن قد يكون من الأفضل أن ممارس الرياضة بوتيرة أكثر اعتدالًا.

تغيرات الطقس، تعد تغيرات الطقس محفز كبير للصداع النصفي، وكذلك التغيير في ضغط الهواء العام.

تناول الكثير من الأدوية، إذا كان الشخص يعاني من الصداع النصفي ويتناول أدوية لعلاجه أكثر من 10 أيام في الشهر، فقد يكون معرضًا لما يسمى بالصداع الارتدادي، ومن المحتمل أن يصفه الطبيب بالصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية.

على الرغم من أنه لا يمكن منع مسببات الصداع النصفي تمامًا، إلا أن بعض الأشياء البسيطة - مثل النوم المنتظم الجيد، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وإدارة الإجهاد - قد تساعد في إيقاف الصداع النصفي قبل أن يبدأ.