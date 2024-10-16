لتجنب الإجهاد والضغط النفسي في أماكن العمل، 10 نصائح مهمة من الصحة العالمية

هناك العديد من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص في أماكن العمل تمثل عبئا نفسيا على الإنسان ويمكن أن تصيبه بالأمراض النفسية.

طرق للتعامل مع الضغوط النفسية في العمل

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عبء العمل الزائد وظروف العمل غير الآمنة والتمييز وانعدام الأمن الوظيفي ليست مجرد مسائل تتعلق بمكان العمل، بل هي مخاطر صحية نفسية يمكن أن تؤثر على جودة الحياة والمشاركة أو الإنتاجية في العمل بشكل عام.

نصائح لدعم الصحة النفسية في أماكن العمل

ووجهت منظمة الصحة العالمية نصائح لدعم الصحة النفسية في أماكن العمل منها:

١- تعلم تقنيات التعامل مع الإجهاد النفسي.



٢- الانتباه إلى التغيرات في صحتك النفسية.



٣- طلب الدعم من صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة أو زميل أو مشرف أو مهني صحي.

٤- وضع حدًّا للوقت الذي تقضيه أمام الشاشات.



٥- تواصَلْ مع العائلة والأصدقاء.



٦- عدم تحميل النفس فوق طاقتها في العمل.



٧- تخصيص وقت خاص للإنسان بعيدا عن العمل.



٨- اتباع نظام غذائي متوازن، وشرب كميات كافية من السوائل.



٩- ممارسة النشاط البدني بانتظام.



١٠- الحصول على قسطٍ وافرٍ من النوم.

نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب

من جانب آخر وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب منها:



١- استمر في الأنشطة التي اعتدت أن تستمتع بها



٢- ابق على اتصال بالأصدقاء وأفراد الأسرة



٣- مارس الرياضة بانتظام حتى لو كان المشي لمسافات قصيرة



٤- التزم بعادات التغذية الصحية والنوم المنتظمة قدر الإمكان

٥- تجنب المشروبات الكحولية والمواد المخدرة



٦- تحدث إلى شخص تثق به عن مشاعرك



٧- اطلب مساعدة من طبيب مختص للخروج من هذه الحالة