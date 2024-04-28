الصحة تحذر من الضغط العصبي في العمل، يسبب الأزمة القلبية

حذرت وزارة الصحة من التعرض للضغوط النفسية في العمل حيث تسبب الإصابة بالأزمة القلبية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للسلامة المهنية.

نصائح بأخذ إجازة من العمل



ونصحت وزارة الصحة أي إنسان يشعر بالضغط العصبي المستمر بأخذ إجازة لفترة لتجنب هذا الضغط.



ونصحت بالحرص على تقديم الدعم النفسي للعاملين وخاصةً الذين يواجهون مشاكل نفسية، لأن بيئة عمل جيدة تعني إنتاج أفضل



ويوجد أنواع للأزمة القلبية منها الأزمة القلبية الصامتة وهي مشكلة طبية تحدث في القلب يمكن أن يحدث دون أن تدرك ذلك.

ومثل أي أزمة قلبية، الأزمة القلبية هي نتيجة لاضطراب تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدث هذا غالبًا عندما تمنع جلطة دموية الدورة الدموية جزئيًا أو كليًا في الشريان التاجي، وبدون إمدادات ثابتة من الدم، تعاني أنسجة عضلة القلب ويمكن أن تموت في النهاية.

كيف تحدث الأزمة القلبية ؟

في بعض الحالات، يمكن أن تحدث نوبة قلبية صامتة دون أي أعراض ملحوظة، وقد لا تكتشف إلا بعد أسابيع أو أشهر من الإصابة بالأزمة القلبية الصامتة.

يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بأزمات قلبية صامتة من أعراض خفية أو غامضة قد ترجع إلى الأنفلونزا أو عسر الهضم أو مجرد الشعور بالتعب بشكل خاص.

يمكن أن تسبب الأزمة القلبية الصامتة أيضًا ألمًا في الفك أو الرقبة أو الكتفين أو الجزء العلوي من الظهر وضيق التنفس هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة للنوبات القلبية.

أعراض الأزمة القلبية

قد يعاني كل من الرجال والنساء من آلام في الصدر أثناء أي نوع من النوبات القلبية، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبات القلبية التقليدية.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، وتشمل هذه:

آلام الفك والرقبة

غثيان

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

دوخة

عندما تحدث الأعراض في النوبات القلبية الصامتة، فقد تستمر لبضع دقائق أو لفترة أطول، غالبًا ما تبدأ هذه الأعراض ببطء ثم تتفاقم تدريجيًا، أو قد تأتي وتذهب.

عندما يعاني القلب من انخفاض مؤقت في تدفق الدم، يمكن أن يتطور نوع من آلام الصدر يسمى الذبحة الصدرية.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأزمة القلبية صامتة

الأزمات القلبية الصامتة أكثر شيوعا بين النساء منها بين الرجال.

تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية صامتة:

الضغط النفسي والعصبي

السكر

تاريخ عائلي لمرض الشريان التاجي

ضغط دم مرتفع

زيادة الدهون

السمنة

التدخين

المضاعفات المحتملة للأزمة القلبية

نظرًا لأن الكثير من الأشخاص الذين يصابون بأزمة قلبية صامتة لا يدركون الحدث، فلا يتم علاجها.

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