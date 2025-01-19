الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان يزور مستشفى فاقوس بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية

استقبل الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية وفد المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور شعبان كفافى نائب رئيس المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان وكمال الوحش، رئيس قطاع الشمال وعبد العزيز حسن رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان وشريف حجاج المدير التنفيذي لفاقوس بالإضافة إلى هبة صلاح مسؤولة الصحة بالمجلس.  

 

مستشفى فاقوس بالشرقية تستقبل لجنة لمتابعة العناية المركزة وقسم الصدرية

تفقد الخدمة الطبية بأقسام المستشفى 

حرص الوفد الزائر على تفقد الخدمة الطبية بأقسام المستشفى والاطمئنان على رضا المرضى عن الخدمة والذين بدورهم أثنوا على الخدمة الطبية وفى نهاية الزيارة تم مناقشة إدارة المستشفى عن وجود أى معوقات كما تم الإشادة بالتطورالملحوظ الذى شهدته المستشفى.

تقديم خدمة صحية وعلاجية حقيقية 

قال  مدير المستشفى إننا حريصون على تقديم الرعاية الصحية الحقيقية للمواطن فى ظل المبادرة الرئاسية بداية بناء الإنسان التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وباشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

تطوير مركز العناية المركزة 

وأضاف عرفات أن هناك تطويرا لم يحدث من قبل شمل تطوير العناية المركزة وأيضا وحدة الأورام وكذلك حضانات الأطفال وتحديث وحدة  الأشعة حتى يستطيع المواطن بمركز فاقوس والمراكز المجاورة الحصول على خدمة صحية مرضية له.

مستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية تنجح في إجراء جراحة دقيقة

تقديم الدعم للمرضى 

وذلك يأتى فى إطار متابعة التطور الذى تشهده خدمات الرعاية الصحية بوزارة الصحة والحرص على تقديم الدعم للمرضى وبرعاية الدكتور وزير الصحة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى قافوس المركزى محافظة الشرقية شعبان كفافى نائب رئيس المجلس كمال الوحش رئيس قطاع الشمال شريف حجاج المدير التنفيذي

مواد متعلقة

مستشفى فاقوس بالشرقية تستقبل لجنة لمتابعة العناية المركزة وقسم الصدرية

مستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية تنجح في إجراء جراحة دقيقة

إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء في مستشفى فاقوس المركزى

صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

لجنة التخطيط بالأهلي تستدعي كولر لحسم هذه الملفات

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

منوعات

المزيد

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية