وفد المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان يزور مستشفى فاقوس بالشرقية

استقبل الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية وفد المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور شعبان كفافى نائب رئيس المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان وكمال الوحش، رئيس قطاع الشمال وعبد العزيز حسن رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان وشريف حجاج المدير التنفيذي لفاقوس بالإضافة إلى هبة صلاح مسؤولة الصحة بالمجلس.

تفقد الخدمة الطبية بأقسام المستشفى

حرص الوفد الزائر على تفقد الخدمة الطبية بأقسام المستشفى والاطمئنان على رضا المرضى عن الخدمة والذين بدورهم أثنوا على الخدمة الطبية وفى نهاية الزيارة تم مناقشة إدارة المستشفى عن وجود أى معوقات كما تم الإشادة بالتطورالملحوظ الذى شهدته المستشفى.

تقديم خدمة صحية وعلاجية حقيقية

قال مدير المستشفى إننا حريصون على تقديم الرعاية الصحية الحقيقية للمواطن فى ظل المبادرة الرئاسية بداية بناء الإنسان التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وباشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

تطوير مركز العناية المركزة

وأضاف عرفات أن هناك تطويرا لم يحدث من قبل شمل تطوير العناية المركزة وأيضا وحدة الأورام وكذلك حضانات الأطفال وتحديث وحدة الأشعة حتى يستطيع المواطن بمركز فاقوس والمراكز المجاورة الحصول على خدمة صحية مرضية له.

تقديم الدعم للمرضى

وذلك يأتى فى إطار متابعة التطور الذى تشهده خدمات الرعاية الصحية بوزارة الصحة والحرص على تقديم الدعم للمرضى وبرعاية الدكتور وزير الصحة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

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