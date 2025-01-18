أسباب انتفاخ وتورم العين، وكيف تتخلصين منه بشكل نهائي؟

يتسبب تراكم السائل في الطبقات الرقيقة من الأنسجة المحيطة بالعين، في حدوث تورم العين والجفون، وتعرف هذه الحالة عادةً باسم "أكياس تحت العين"، وقد تبدو وكأن لدي الشخص هالات سوداء.

وعادةً ما يكون تورم العين في الجفن العلوي أو السفلي مجرد إزعاج غير مريح يختفي من تلقاء نفسه في غضون يوم واحد، ولكن إذا استمر التورم لفترة أطول، فمن المهم علاجه لأن بعض المشاكل يمكن أن تلحق الضرر بالعين بسرعة، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic” الطبي.

أسباب انتفاخ العينين

توجد العديد من الأسباب التي تسبب انتفاخ وتورم العين والتي تكون مجرد أمور بسيطة كعدم الحصول على ما يكفي من النوم أو التوتر أو الجفاف، فكلها أسباب شائعة لانتفاخ العينين.

ويميل الانتفاخ تحت العينين إلى الحدوث بشكل متكرر مع التقدم ​​في السن، حيث يفقد الشخص صلابة الجلد والعضلات المحيطة بالأعين، وفي بعض الحالات، قد تكون الجينات هي السبب في انتفاخ العينين الموروث في العائلة.

ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعل الشخص يرى تورمًا في العين أو الجفون، بما في ذلك:

الحساسية: هذه مشكلة شائعة وهي أيضًا أبسط علاج، ويمكن أن يكون ذلك بسبب حمى القش أو رد فعل تجاه الأطعمة أو المواد الكيميائية أو المهيجات الأخرى.

التهاب الملتحمة: يُعرف أيضًا باسم العين الوردية، وهو عدوى شائعة خلال موسم البرد والإنفلونزا، وغالبًا ما يكون سببها فيروس أو بكتيريا أو مسببات للحساسية أو مهيجات أخرى.

الشعيرة: عدوى في بصيلات الرموش أو الغدة الدمعية، وتظهر الشعيرة على شكل نتوءات حمراء مؤلمة على حافة الجفون.

الكيس الدهني: يشبه الكيس الدهني الكيس الدهني نتوءًا صغيرًا غير ضار يظهر على الجفن. تسبب الغدد الدهنية المسدودة الكيس الدهني.

التهاب النسيج الخلوي المداري: يحدث هذا الالتهاب، الذي ينتشر من الجيوب الأنفية، في كثير من الأحيان عند الأطفال منه عند البالغين، ويسبب احمرارًا وتورمًا مؤلمًا في الجفن والجلد المحيط بالعين.

الإصابات المرتبطة بالصدمات: عندما تضربك قوة غير حادة، تضغط العين وتنكمش، مما يتسبب في تجمع الدم تحت المنطقة التالفة، وغالبًا ما يتسبب هذا في التورم وتغير اللون.

مرض جريفز: يُعرف أيضًا باسم مرض الغدة الدرقية، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب التهاب العين، ويتعلق الأمر بمشكلة الغدة الدرقية.

الفشل الكلوي: يُعرف أيضًا بالفشل الكلوي، وهو عندما لا تستطيع إحدى الكليتين أو كلتيهما العمل بمفردها.

كيفية التخلص من انتفاخ العينين

إذا كان قد تأخر الشخص في النوم ولا يزال يعاني من انتفاخ العينين، العلاجات المنزلية التالية تساعد في تقليص انتفاخ العينين مؤقتًا:

اشطف بالماء البارد

حاول شطف عينيك بالماء إذا كان التورم مرتبطًا بإفرازات، الماء البارد أكثر تهدئة للحساسية.

استخدم كمادات باردة

استلق على ظهرك وضع قطعة قماش مبللة بالماء على العين لبضع دقائق، ويمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج أو كيس من الخضروات المجمدة ملفوفًا بمنشفة، أو شرائح الخيار المبرد وأكياس الشاي المبردة وحتى الملاعق الباردة.

تجنب منتجات العيون المهيجة

منتجات العيون مثل الماسكارا وظلال العيون ومستحضرات التجميل قد تكون الكريمات مصنوعة من العطور والأصباغ التي يمكن أن تهيج عينيك والجلد المحيط بها في كثير من الأحيان.

إزالة العدسات اللاصقة

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فقم بإزالتها على الفور إذا كانت عيناك أو جفونك منتفخة.

التقليل من تناول الملح

يتسبب الملح في احتباس الماء في الجسم، مما قد يؤدي إلى التورم

هناك العديد من الأسباب التي تجعل التدخين سيئًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعينين المنتفختين، يمكن أن يؤدي التدخين إلى فقدان الكولاجين مما يتسبب في ترقق الجلد حول العين.

التركيز على النوم

إذا كان الشخص يسهر حتى منتصف الليل، فقد يشعر بالانتفاخ تحت العين في صباح اليوم التالي، حاول الحصول على نوم جيد ليلًا - حوالي سبع إلى تسع ساعات في الليلة.

الخيارات الطبية للتخلص من انتفاخات العين

هناك بعض العلاجات الطبية التي قد تساعد على تقليل مظهر انتفاخات العين والانتفاخات تحت العين:

الحشو الجلدي: يستخدم هذا الإجراء التجميلي غير الجراحي حقن مواد مختلفة لتنعيم التجاعيد وإضافة الحجم وتفتيح الهالات السوداء.

تجديد سطح الجلد بالليزر: تستخدم أشعة الليزر لتحفيز نمو الكولاجين، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نعومة وصلابة.

التقشير الكيميائي: يتم استخدام محلول كيميائي لإزالة طبقات الجلد، ويمكن أن يقلل هذا الإجراء من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ولون الجلد غير المتساوي.

شد الجفون السفلي: يُعرف هذا الإجراء الجراحي باسم رأب الجفن، ويتضمن عادةً إزالة الجلد الزائد والعضلات والأنسجة الدهنية.

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