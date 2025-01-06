أسباب إحمرار العين، ومتى تدل على حالة طبية طارئة؟

العيون الحمراء تحدث عندما تتمدد الأوعية الدموية الصغيرة على سطح بياض العين، مما يحول بياض إحدى العينين أو كلتيهما إلى لون وردي أو أحمر.

يمكن أن يظهر الأحمرار في عين واحدة أو كلتيهما، ويمكن أن تتطور العين إلى الأحمرار تدريجيًا أو في وقت واحد.

أسباب احمرار العين

تتسبب حالات متعددة في أحمرار العينين، بعض أكثرها شيوعًا هي:

الحساسية

تشمل المحفزات الخارجية حبوب اللقاح من الأعشاب والأشجار، وتشمل المحفزات الداخلية قشرة الحيوانات الأليفة والغبار والعفن، في هذه الحالات، قد تعاني العين أيضًا من:

حكة

حرقة

دموع

قد يعاني الشخص أيضًا من أعراض حساسية الأنف، مثل العطس واحتقان الأنف.

جفاف العين

في بعض الأحيان، لا تتمتع الدموع بالقوام الذي يجب أن تكون عليه، وتتبخر بسرعة كبيرة، وفي أوقاتًا أخري، لا تستطيع العين إنتاج الدموع على الإطلاق، وتسمى هذه الحالة بجفاف العين، ويمكن أن يسبب ألمًا أو تقرحات في القرنية أو في حالات نادرة فقدانًا للرؤية.

تتضمن الأعراض الأخرى لـ جفاف العين ما يلي:

شعور بوجود رمل بالعين

شعور بالحرقان

ضبابية الرؤية

جفون ثقيلة

عدم القدرة على البكاء

إرهاق العين

دموع زائدة، في الأوقات التي لا تكون فيها العين جافة

إفرازات خيطية

انزعاج عند استخدام العدسات اللاصقة.

العين الوردية

تُعرف أيضًا باسم التهاب الملتحمة، وهي تحدث عندما تلتهب بطانة الجفن وبياض العين، وقد يحدث ذلك بسبب فيروس أو بكتيريا، وهو شائع جدًا، وخاصة بين الأطفال، وعادة ما يكون معديًا للغاية.

يمكن أن يحدث التهاب العين الوردية بسبب:

الحساسية، وتؤثر هذه الحساسية عادةً على كلتا العينين وتنتج عن استجابة لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح، مما يؤدي إلى حكة ودموع في العينين والتهاب.

مُهيجات بيئية، يمكن أن يتسبب جسم غريب أو مهيج كيميائي في العين في إفرازات مائية أو مخاطية.

الفيروسات، فيروسات البرد هي السبب المعتاد، ولكن الفيروسات الأخرى بما في ذلك الهربس والقوباء المنطقية يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة أيضًا.

العدوى البكتيرية، يمكن أن تكون هذه من الآثار الجانبية لنزلات البرد، ولكن العدسات اللاصقة غير المعقمة يمكن أن تسبب البكتيريا أيضًا، وكل من النسخ الفيروسية والبكتيرية من التهاب الملتحمة معدية للغاية.

المستدمية النزلية (H. influenzae)، وفي الرضع والأطفال، يمكن أن تسبب هذه البكتيريا الالتهاب الرئوي وقد تسبب التهابات العين بما في ذلك التهاب الملتحمة.

تتضمن الأعراض الأخرى:

دموع أكثر من المعتاد

حرقة في العين أو حكة أو شعور بالرمل

إفرازات بيضاء أو صفراء أو خضراء من عين

حساسية للضوء

قشرة على الجفن أو الرموش

أوعية دموية مكسورة

يحدث هذا عندما تنكسر الأوعية الدموية الصغيرة تحت سطح العين، ويتم حبس الدم ويجعل بياض العين يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح، ويمكن أن يحدث بسبب العطس القوي أو رفع الأشياء الثقيلة أو القيء الشديد أو فرك العين بقوة شديدة.

وقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بكسر الأوعية الدموية، والمعروف أيضًا باسم نزيف تحت الملتحمة، إذا كان يتناول أدوية تسييل الدم، حتى الأسبرين للأطفال، وقد تبدو الأوعية الدموية المكسورة مخيفة ولكنها غير ضارة بشكل عام، ولا يوجد ألم عادةً.

تسبب الأوعية الدموية المكسورة أعراضًا أخرى مثل:

منطقة حمراء زاهية على العين مع احمرار عام

شعور بالحكة

الجلوكوما

يمكن أن يتراكم السائل في الجزء الأمامي من عين، وهذا يسبب الضغط ويمكن أن يتلف العصب البصري، وتسمى هذه الحالة الجلوكوما، وهو السبب الرئيسي للعمى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

الجلوكوما عادة ما تكون غير مؤلمة، ويمكن أن يسبب شكل غير عادي من الجلوكوما الحادة (الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة) أعراضًا مثل:

ألم شديد في العين

صداع

انخفاض أو عدم وضوح الرؤية

قوس قزح أو هالات في الرؤية

غثيان وقيء

التهاب الصلبة

التهاب الصلبة هو التهاب في الصلبة، وهي طبقة رقيقة من الأنسجة الشفافة فوق الجزء الأبيض من العين، وهذه هي الطبقة بين "الجلد" الرقيق للعين والجدار الصلب لمقلة العين.

عندما تتهيج أو تلتهب الأوعية الدموية الصغيرة في الصلبة، فإنها تجعل العين تبدو حمراء أو محتقنة بالدم، ويحدث هذا عادة في عين واحدة فقط ولكن يمكن أن يؤثر على كلتا العينين.

على الرغم من أن الاحمرار قد يبدو مثل التهاب الملتحمة، إلا أنه لا يوجد إفرازات لزجة.

هناك نوعان:

بسيط: هذا هو الأكثر شيوعًا، له نوعان فرعيان: قطاعي، ويظهر الاحمرار على جزء من العين - منتشر، ويظهر الاحمرار في جميع أنحاء العين.

العقدية: يحدث هذا عندما تتكون نتوءات صغيرة (أو عقد) على العين، ويميل هذا النوع إلى التسبب في مزيد من الانزعاج.

أسباب أخرى

تتضمن الأسباب الأخرى لاحمرار العين أشياء في العالم من حول الشخص، مثل:

الكلور من حمامات السباحة

الغبار

دخان السجائر

العطور

تلف القرنية بسبب الأشعة فوق البنفسجية (التهاب القرنية الضوئي)

الوردية العينية

تعاطي الكحول أو الماريجوانا

أيضًا، حالات العين مثل:

خدش أو عدوى أو قرحة في القرنية

التهاب القرنية

التهاب الجفن

التهاب الجزء الملون من العين (التهاب القزحية)، أو الطبقة الوسطى من العين (التهاب العنبية)، أو الجزء الأبيض من العين (التهاب الصلبة)

البَرَدات، وهي كتل صغيرة ناتجة عن غدة زيتية مسدودة أو متورمة في الجفن

الشعير، وهي عدوى الغدة الزيتية

إصابة العين

مضاعفات جراحة العين أو استخدام العدسات اللاصقة

قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية قد يؤدي احمرار العين إلى تفاقم المشكلة، فقد تعتمد العين على القطرات وتصبح أكثر احمرارًا بعد زوال مفعولها، كما يمكنها أن تجفف العين وتخفي أعراض مشاكل صحية.

علاج أحمرار العين

عادةً لا يوجد داعي للقلق بشأن احمرار العين، طالما أنه لا يحدث كثيرًا ولا يستمر طويلًا.

كيفية علاج احمرار العين

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض، مثل الراحة، والكمادات الباردة، وغسل الجفون برفق، أو تدليكها برفق، وقد يجد الشخص راحة قصيرة في الدموع الاصطناعية التي تُصرف دون وصفة طبية والتي تغسل وترطب العيني.

يمكن أن تساعد مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين في علاج الحكة والاحمرار بسبب الحساسية، ومع ذلك، يمكن أن تجعل العين تشعر بالجفاف في بعض الأحيان، لذا يجب أن تحاول أيضًا استخدام قطرة دمعية اصطناعية مرطبة، وإذا كان الشخص يعاني من عدوى بكتيرية، فقد يحتاج إلى تناول المضادات الحيوية.

تشمل الوصفات الطبية والعلاجات الطبية لأحمرار العين ما يلي:

قطرات العين أو الحبوب الستيرويدية

الأدوية المضادة للبكتيريا بما في ذلك الحبوب أو قطرات العين أو العلاجات الموضعية حول العين أو داخلها

قطرات العين الموصوفة طبيًا لحالات معينة مثل الحساسية أو جفاف العين أو الجلوكوما

إجراء الليزر لعلاج الجلوكوما الحادة ذات الزاوية المغلقة

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