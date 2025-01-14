الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية حكايات الغماز، فيتو

 يصدر قريبا عن دار العين للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية “حكايات الغماز” للكاتبة هبة الله أحمد، حيث تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

 

المجموعة القصصية حكايات الغماز 

 وفي تقديم الدار للمجموعة القصصي: حكايات الغمَّاز" نكتشف قصصًا تحدث في محطَّة قطار، ربما تحدث كُلَّ يومٍ دون أن نلتفت إليها؛ لنرى أمامنا عالَمًا لم نكن نعرفه حقيقة."

 تبدو القصص في مجملها مثل سلسلة تنقلُنا كلُّ حلقةٍ فيها إلى حلقةٍ تالية، كقطَع بَازِل متناثرة في القصص؛ لنصل في النهاية إلى عالَمٍ سرديٍّ فريدٍ وغريب رغم أنه يبدو مألوفًا.

 

تتميزُ هذه المجموعةُ بأنها تلتقطُ أشخاصًا وأحداثًا قد لا ننتبه لهم، غيرَ أنَّ "الغمَّاز" من مكانٍ فوقي يراها ويرويها لنا على لسان أبطالها. وهم هنا ليسوا أبطالًا بالمعنى المفهوم، وإنما أبطالٌ ضدّ، بشر عاديُّون، هامشيُّون، يكتسبون بطولتهم من بساطة حياتهم، وقدرتهم على مواجهتها. 

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المجموعة القصصية حكايات الغماز دار العين للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 حكايات الغماز
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