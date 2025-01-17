في حالة استخدام الموبايل واللاب لفترات طويلة، نصائح لتجنب الإصابة بإجهاد العين الإلكتروني

إجهاد العين الإلكتروني، أحد الأمراض التي تصيب كل من يتعرض لشاشات الهاتف والحاسب الآلي لفترات طويلة متصلة، ويسمي أيضا متلازمة رؤية الكمبيوتر.

أعراض إجهاد العين

وأوضحت الجمعية الأمريكية لقياس النظر أن أعراض إجهاد العين تتضمن:

١- الصداع.

٢- الشعور بإرهاق وقلة تركيز.

٣- إصابة العين بإحمرار أو حرقان أو حساسية للضوء أو زغللة في الرؤية.

وأوضحت أنه عند النظر لساعات طويلة في أي شاشة سواء حاسب آلي أو هاتف محمول أو التليفزيون يحدث إجهاد للعين نتيجة التركيز القوي مما يؤثر على عضلات العين، ومع التركيز ينخفض معدل الرمش مما يسبب جفاف العين.

وتختلف أعراض إجهاد العين الإلكتروني حسب السن وقوة النظر ومدة استخدام الأجهزه الإلكترونية على مدار اليوم.

نصائح للحماية من إجهاد العين للأشخاص الذين يستخدمون الشاشات لفترات طويلة

ووجهت الجمعية الأمريكية لقياس النظر نصائح للأشخاص الذين يستخدمون الشاشات لفترات طويلة منها:

١- زيادة معدل الرمش حيث يساعد على ترطيب العين وحمايتها من الجفاف مع راحة العين بإغماضها كل نص ساعة.

٢- تمرين ٢٠/٢٠/٢٠ أي كل ٢٠ دقيقة يجب أخذ راحة والنظر لجسم يبعد عن العين ٢٠ قدم (حوالي ٦ أمتار) لمدة ٢٠ ثانية مع التركيز.

٣- الإضاءة الجيدة والالتزام بالمسافة بين العين وبين الشاشة حوالي (٤٥-٧٥) سم، وذلك لتجنب إجهاد العين، مع تعديل وضع الشاشة في مستوى النظر ووضع جلوس صحيح للجسم.

٤- تقليل إضاءة الجهاز المستخدم سواء هاتف أو حاسب آلى والتقليل من استخدامها سواء للأطفال أو الكبار واستخدام فلاتر لشاشات الكمبيوتر للعاملين عليها بصفة دورية.

٥- الفحص الدوري للنظر.

إجهاد العين

عوامل الخطر للإصابة بإجهاد العين

كشفت الجمعية الأمريكية لقياس النظر أن مشاهدة الكمبيوتر أو الشاشة الرقمية غالبًا ما تجعل العينين تعملان بجهد أكبر، ونتيجة لذلك، فإن مشاهدة الكمبيوتر والشاشة الرقمية تجعل العديد من الأفراد عرضة لتطور الأعراض المرتبطة بالرؤية.

يمكن أن تؤدي مشاكل الرؤية إلى زيادة شدة متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS) أو أعراض إجهاد العين الإلكتروني.

إن مشاهدة الكمبيوتر أو الشاشة الرقمية تختلف عن قراءة صفحة مطبوعة وغالبًا ما تكون الحروف الموجودة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول غير دقيقة أو محددة بشكل حاد، وينخفض ​​مستوى تباين الحروف مع الخلفية، وقد يؤدي وجود الوهج والانعكاسات على الشاشة إلى صعوبة المشاهدة.

ونتيجة لذلك، فإن متطلبات تركيز العين وحركة العين لمشاهدة الشاشة الرقمية يمكن أن تفرض متطلبات إضافية على النظام البصري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر وجود مشاكل بصرية بسيطة بشكل كبير على الراحة والأداء عند استخدام الكمبيوتر أو أثناء استخدام أجهزة شاشة رقمية أخرى.

يمكن أن تكون مشاكل الرؤية من العوامل الرئيسية المساهمة في إجهاد العين المرتبط بالكمبيوتر. حتى الأشخاص الذين لديهم يرتدون النظارات أو العدسات اللاصقة قد يجدون أنها غير مناسبة لمسافات الرؤية المحددة لشاشة الكمبيوتر الخاصة بهم.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ CVS إجهاد العين الإلكتروني

أكدت أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ CVS إجهاد العين الإلكتروني، هم الأشخاص الذين يقضون ساعتين أو أكثر متواصلتين أمام الكمبيوتر أو استخدام جهاز شاشة رقمية كل يوم.



وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بمتلازمة CVS أو إجهاد العين الإلكتروني ،هي:

إجهاد العين.

الصداع.

عدم وضوح الرؤية.

جفاف العين.

ألم الرقبة والكتف.

قد تكون هذه الأعراض ناتجة عن:

الإضاءة الضعيفة.

مسافات المشاهدة غير المناسبة.

وضعية الجلوس السيئة.

مشاكل الرؤية غير المصححة.

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