أسباب ظهور بثور على جفن العين وطرق علاجها بالمنزل

تظهر نتوءات الجفن بأشكال عديدة، بما في ذلك الشعيرة، والبَرَدات، والزانثلازما، والميليا، وقد تكون بيضاء أو حمراء أو صفراء، ولا تسبب عادةً مشاكل، ولكن بعضها قد يكون علامة على مشكلة أكثر خطورة.

أنواع نتوءات الجفن

يبدو الشعير مثل البثرة أو البثور، وعادةً ما يكون على طول الحافة الخارجية للجفن، ويكون أحمر اللون ومؤلمًا عند اللمس، وغالبًا ما ينمو الشعير على الجانب السفلي من الجفن، أو خلف الرموش، أو في منتصف الجفن، ومن المرجح أن تتكون هذه على الجفن العلوي، ويمكن أن يبدو الشعير مثل الشعيرة ولكنه قد ينمو بشكل أكبر، حتى حجم حبة البازلاء، ومن المرجح أيضًا أن يعود مرة أخرى، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الزانثلازما عبارة عن تجمعات صفراء ناعمة من اللويحات تحت الجلد، وعادة ما تكون بالقرب من الأنف.

الميليوم عبارة عن كيس أبيض صغير، وهو شائع عند الأطفال، وتسمى الميليا أيضًا بالكيس الدهني.

أعراض بثور الجفن

تتضمن الأعراض الشائعة لنتوءات الجفن ما يلي:

التورم

الحساسية

الاحمرار

التهيج

عدم وضوح الرؤية (مع وجود بثور كبيرة)

أسباب الإصابة بنتوءات الجفن

عادة ما ينشأ الشعيرة من عدوى في الغدة الدهنية للجفن أو بصيلات الرموش، كما يمكن أن يتسبب الإجهاد والتغيرات الهرمونية في حدوثها.

تحدث البثور عندما يتم انسداد جزء صغير من الجفن يسمى الغدة الميبومية، ويمكن أيضًا الحصول عليها من الشعيرة التي لم تعد مصابة ولكنها تركت مادة صلبة عالقة في الغدة.

التهاب الجفن، وهي حالة تسبب التهاب الجفون، غالبًا ما ترتبط بالشعيرة والبثور، كما هو الحال مع الوردية، وهي حالة جلدية، ويمكن أن يسبب سرطان الجلد أيضًا الشعيرة والبردة، على الرغم من أن هذا نادر.

يمكن أن تكون الزانثلازما علامة على مشاكل الكوليسترول، وهي شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الكبد يسمى تليف الكبد الصفراوي الأولي، وقد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية مثل احمرار الجلد، والتهاب الجلد، والتهاب الجلد التماسي.

تحدث الميليا عندما تحاصر الخلايا الميتة تحت الجلد، ويمكن أن يتسبب تلف الجلد أيضًا في ظهور الميليا الثانوية أو الرضحية.

علاج نتوءات الجفن

عادةً ما يختفي الشعيرة والبردة من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن هناك طرق يمكن من خلالها تسريع العملية:

لا تضغط أو تحاول فقع الشعيرة أو البردة أبدًا، يمكن أن يسبب هذا مشكلة أكثر خطورة.

ضع قطعة قماش دافئة ورطبة على العين عدة مرات في اليوم.

دلك المنطقة المتورمة برفق للمساعدة في تصريف الغدة المسدودة.

بمجرد تصريف النتوء، حافظ على نظافة المنطقة وابعد يديك عن العين.

لا تضعي مكياج العيون أو العدسات اللاصقة حتى يلتئم الجفن، (فقد تحتوي العدسات اللاصقة على البكتيريا التي تسبب العدوى).

نظف عدساتك وقم بتطهيرها قبل استخدامها مرة أخرى، جنبًا إلى جنب مع أي ملحقات استخدمتها.

تختفي الميليا عادةً من تلقاء نفسها، ولا يجب أن تحاول تفجيرها أو إزالتها أيضًا، استخدم علاجات التقشير مثل حمض الساليسيليك للمساعدة في التخلص من الخلايا الميتة.

إذا كان الشخص يعاني من زانثلازما، فيجب على الطبيب التحقق من مستويات الكوليسترول، وقد يعمل على إجراء تغييرات في النظام الغذائي ويصف دواء، وقد يساعد هذا في تقليص حجم زانثلازما، لكنها لن تختفي من تلقاء نفسها، يمكن للطبيب إزالتها عن طريق تجميدها أو قطعها، أو باستخدام الليزر أو مادة كيميائية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان لدي الشخص شعيرة أو بثور كبيرة ومؤلمة لا تختفي، فيجب استشر طبيب العيون. قد يصف مضادًا حيويًا للمساعدة في التخلص منها.

في الحالات الشديدة، يمكن للطبيب تصريف النتوء وإعطاء المريض المضادات الحيوية أو حقنة الستيرويد للمساعدة في شفائه.

إذا كان النتوء بلون غير عادي أو يبدو أنه يتغير لونه أو شكله، فيجب استشر الطبيب على الفور.

إذا كان لدى الشخص الكثير من الميليا أو إذا كان قلقًا بشأن مظهرها، فيمكن للطبيب إزالتها.

الوقاية من نتوء الجفن

هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل احتمالات الإصابة بالشعيرة أو الكيس الدموي:

أزيلي مكياج العين قبل الذهاب إلى الفراش.

عقم عدساتك اللاصقة.

اغسل يديك قبل وضع العدسات اللاصقة أو لمس عينيك.

قد تكون أفضل طريقة لمنع الإصابة بالزانثلازما هي علاج الحالات الصحية الأخرى المرتبطة بها.

لا توجد طريقة واحدة لتجنب الإصابة بالميليا، ويمكن تقليل احتمالية الإصابة بها عن طريق حماية البشرة من الشمس وتجنب الكريمات الثقيلة والتقشير للتخلص من الخلايا الميتة.

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