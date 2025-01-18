السبت 18 يناير 2025
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محافظات

صور ورقة الأسئلة، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بالفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول ومعلمة بلجنة مدرسة على عوض الإعدادية المشتركة بإطسا، وإحالتهم جميعًا إلى التحقيق بسبب تصوير ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية أثناء سير الامتحانات، وجار اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المعلمة.

كما قرر وكيل الوزارة استبعاد معلمة بلجنة مدرسة بني صالح الإعدادية بشرق الفيوم وإحالتها للتحقيق بسبب حيازة التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية.

المتقدمون لأداء الامتحانات

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، قد أدوا اليوم السبت امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، في الفترة الأولى، وامتحانات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة الثانية، وتقدم الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من السبت 18 يناير الجاري،  حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

 

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية  لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

 

تعليمات سير الامتحانات

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة،  أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

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وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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