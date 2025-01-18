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قارس البرودة ليلا، حالة الطقس غدا الأحد 19-1-2025 في الفيوم

بحيرة قارون بالفيوم،
بحيرة قارون بالفيوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا الأحد، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا، قارس البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل  درجات الحرارة 21 درجة نهارا، 9 درجات ليلا.

 

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

 تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، إلى إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الأمراض، ويطلق أطباء الأطفال بعض النصائح التى تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 19 - 1 -2025

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  20 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية  19 درجة مئوية، وبشمال الصعيد  22 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد  27 درجة مئوية.

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