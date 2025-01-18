السبت 18 يناير 2025
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استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

استطلاع: أكثر من
استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل، فيتو

أظهر استطلاع رأي  أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي  بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن أكثر من ربع موظفي ألمانيا تمارضوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم للتغيب عن العمل.

 

ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل
 

وكشف استطلاع الرأي أن 29% من الألمان تغيبوا عن العمل بحجة المرض مرة واحدة على الأقل في حياتهم رغم أنهم لم يكونوا بالفعل مرضى.وفي المقابل، نفى ذلك 68% من الألمان. ولم تدل النسبة المتبقية ببيانات.

ومن بين الذين ادعوا المرض للتغيب عن العمل، فعل 62% ذلك مرة واحدة على الأقل قبل أكثر من عام، وحوالي 20%خلال الاثنى عشر شهرا الماضية. وذكر 11% أنهم فعلوا ذلك خلال نفس الفترة الزمنية، مرتين إلى خمس مرات، واعترف 2% أنهم فعلوا ذلك أكثر من خمس مرات.

ولم تكتشف جهة العمل عدم صحة مبرر التغيب لدى 90% من المتغيبين، وتم كشف الأمر بالنسبة لـ10% فقط.

وعندما سئل المشاركون عن العواقب، سُمح لهم باختيار عدة إجابات: تلقى 55% منهم تحذيرا، وتلقى 30% توبيخا دون عواقب رسمية، بينما تعرض ربع الذين انكشف أمرهم لعواقب بالغة وصلت إلى الفصل عن العمل.

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استطلاع ألمانيا وكالة الانباء الالمانية

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