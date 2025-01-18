محافظ الجيزة يتدخل لحل أزمة تأخر أوراق امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية

أعلنت محافظة الجيزة أنه فور ورود بلاغ لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس من تأخر وصول الأوراق الامتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية، كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية بتعويض الوقت الضائع من الطلاب انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك علي المستقبل التعليمي للطلاب.

تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق

كما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الامتحانية.



وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الامتحانية بانتظام داخل كافة اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون أي معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.