السبت 18 يناير 2025
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محافظات

الكشف على 2800 مواطن بالشرقية خلال قافلة طبية

قافلة طبية
قافلة طبية

نفذت محافظة الشرقية قافلة طبية وعلاجية للمواطنين بقرية السنيطة، بمركز ومدينة فاقوس، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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مبادرة رئيس الجمهورية 

ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية والمحرومة.

القافلة احتوت على 10 تخصصات

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى لمديرية الصحة بالشرقية إن القافلة اشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهي الباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد،و الأسنان"، بالإضافة إلى تخصيص عيادتين  لتخصص طب الأطفال، ولخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٨٤١ مريض من أهالي القرية، 

تحويل 7 حالات لإجراء جراحات بمستشفيات المديرية 

كما تم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٧ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

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وكيل الوزارة يشكر القائم على القوافل الطبية 

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية

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مكافحة العدوى الاجراءات الوقائية مدة يومان محافظة الشرقية القافلة الطبية العلاجية قرية السنيطة مركز فاقوس

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